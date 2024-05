Nach der Sommerpause beginnen die Arbeiten für den Neubau der Münsinger Feuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nach der Sommerpause soll mit den Rohbauarbeiten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gundelfingen gestartet werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der vorgestellten Planung, die sich aus bereits andiskutierten Varianten nun ergeben hatte, zugestimmt.

Demnach sollen zwei unterschiedlich hohe Gebäude entstehen, die durch einen Zwischenbau verbunden werden. Im südlichen Gebäudeteil findet sich der Hauptzugang mit geradem Flur, der zu den Umkleiden, Toiletten und zum Putzraum führt. Im Dachgeschoss dieses Gebäudes ist ein Schulungsraum untergebracht. Die Fahrzeuggarage mit Technikraum und Abstellraum ist für den nördlichen Teil geplant. Dort schließt sich ein Umkleideraum und eine Dusche an. Im Zwischenraum gibt es einen Raum für den Froner. Auf dem Grundstück sollen fünf Fahrzeugstellplätze entstehen.

Die Kosten in Höhe von 450.000 Euro verteilen sich mit 250.000 Euro auf den Haushalt 2024 und mit 200.000 Euro im Etat 2025. Es wird mit einem Zuschuss von 60.000 Euro aus dem Landesprogramm Z-Feu gerechnet. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage aufgebracht. Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben einstimmig zu. Für Bürgermeister Mike Münzing ein »erfreulicher und längst überfälliger Beschluss«.

Bauplätze im Kirchtal

Die Nachfrage nach Bauplätzen für Einfamilienhäuser ist in Münsingen immer noch hoch. Deshalb sollen zeitnah im Kirchtal 14 neue Bauplätze entstehen. Der Gemeinderat hat diesem Vorhaben mit dem Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss der zwischenzeitlich sechsten Änderung des Bebauungsplans »Ob dem Kirchtal II« Rechnung getragen. Mehrgeschossbau, so betonte Bürgermeister Mike Münzing, werde in anderen Baugebieten nach wie vor ermöglicht. (in)