Ein Feuer zerstört die nagelneue Lagerhalle der Firma Roll im Gewerbepark Haid in Engstingen. Der Schaden geht in die Millionen. Die Brandursache gibt Rätsel auf. Szenen eines Vormittags, der Einsatzkräften wie Betroffenen lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Engstinger Feuerwehr bekämpft den Brand. Ein Bagger reißt die von der Hitze verbogenen Stahlwände ein. Foto: Dieter Reisner, f-drei Die Engstinger Feuerwehr bekämpft den Brand. Ein Bagger reißt die von der Hitze verbogenen Stahlwände ein. Foto: Dieter Reisner, f-drei

