Musikkapelle Rietheim: Viele Klangfarben, tolle Gemeinschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-RIETHEIM. Wenn sich der Duft von Bratwurst, Schnitzel, Kartoffelsalat und selbst gemachten Kuchen mit dem Klang von Querflöten, Klarinetten und Trompeten vermischt, dann weiß man in Rietheim: Es ist wieder Zeit für das große Konzertwochenende des Musikvereins, das traditionell in der Dottinger Föhrenberghalle stattfindet. Am Samstagabend lud der Verein zum festlichen Konzertabend in die Halle, in welcher sonst eigentlich ordentlich Kalorien verbrannt werden, ein. Ans Kalorienverbrennen wollten die Gäste beim Anblick der Leckereien nicht denken, sondern einfach nur genießen.

Neue Blockflötengruppe

Das musikalische Wochenende zeigte einmal mehr, wie lebendig, vielfältig und liebevoll gepflegt das musikalische Miteinander in Rietheim ist. Das Küchenteam servierte deftige Hausmannskost, liebevoll angerichtet von den vielen fleißigen Händen im Hintergrund. Durchs Konzert führten mit viel Charme und Kenntnis Tanja Goller und ihr Sohn Jannik, der zugleich auch Jugendleiter ist. Herzergreifend der musikalische Auftakt von der im Herbst neu gegründete Blockflötengruppe unter der Leitung von Julia Renner-Petersmark. Sieben junge Mädchen spielten mit sichtlicher Freude Stücke wie »Mary had a little Lamb« oder »Freude schöner Götterfunken«. Der Applaus war groß und verdient.

Es folgte die Jugendkapelle »The 3 Harmonies«, ein Zusammenschluss junger Musikerinnen und Musiker aus Rietheim, Upfingen und Würtingen. Mit Stücken wie »A Million Dreams« oder» From now on« zeigten die jungen Musiker unter der Leitung von Dietmar Pelz, mit wie viel Herzblut und Können sie bei der Sache sind, bevor die Stammkapelle unter der Leitung von Sebastian Schorr das Publikum mitnahm.

Einmal mehr stellten die »alten Hasen« im Verein unter Beweis, wie vielfältig Blasmusik sein kann. Der Bogen spannte sich von »Sympatria« über »Nora«, eine Katzen-Hommage, bis hin zur spritzigen »Pie in the Face Polka«. Das Medley aus »Pirates of the Caribbean«, rundete den ersten Teil schwungvoll ab. Ein besonderer Moment war, insbesondere für die zu Ehrenden und deren Angehörige, der Ehrungsblock. Stefan Werz vom Blasmusikverband Neckar-Alb überreichte die Urkunde an Tanja Goller für 40 Jahre aktives Musizieren. Auch die erfolgreiche Teilnahme junger Musikerinnen und Musiker am D-Lehrgang in Plochingen wurde gewürdigt. Jannik Goller und Sarah Issler wurden als Lehrgangsbeste ausgezeichnet. Weiter wurden Ronja Goller, Lea Schmid, Sarah Voit und Jule Goller geehrt. Einer der Beweise für gute Nachwuchsarbeit im Verein.

Am Sonntag stand dann das traditionelle Frühlingsfest auf dem Programm. Der Familiengottesdienst lag in den Händen von Pfarrer Florian Neuhäuser und dem Dottinger Eisarüttl Körle und s’Kirchspiel. Beim anschließenden Frühschoppen spielten die Musiker des TSV Sondelfingen auf, bevor am Nachmittag die Jugendkapelle aus Dächingen für stimmungsvolle Unterhaltung sorgte. Kulinarisch wurde es auch hier wieder bodenständig und lecker: Gyros, Schnitzel, Maultaschen aufgetischt, begleitet von einer Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, die nicht nur optisch begeisterten. Die Musikkapelle Rietheim bewies am Wochenende erneut, wie Musik Menschen über Generationen hinweg, verbinden kann. (GEA)