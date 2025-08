Musikhäppchen ergeben ein großes Ganzes am Skilift Beiwald bei Upfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-UPFINGEN. Drei Stunden war ein musikalischer Höhepunkt auf den anderen gefolgt, als ein letzter erklang: der Sound des Beiwalds. Skilift-Betreiber Reinhold Müller stellte noch einmal den Diesel-Motor der zwischenzeitlich stillgelegten winterlichen Aufstiegshilfe an, zu dessen Gebrumme mischten sich Ad-hoc-Improvisationen der Musiker auf Cello und Tuba, Gitarre und auf Röhren. Das Publikum tobte nicht, zeigte stille Begeisterung und ging regelrecht beglückt auseinander. Das inzwischen dritte Joffel-Festival hatte erstmals am Beiwald bei Upfingen stattgefunden und rund 200 Zuschauer waren gekommen – trotz des mehr als durchwachsenen Wetters.

Die Veranstalter vom Kulturforum St. Johann sollten recht behalten, dass sie den Veranstaltungsabend nicht abgesagt hatten. Mehr noch: Mit riesigen Feuerschalen hatten sie für eine ganz spezielle Atmosphäre gesorgt, die von zahlreichen Besuchern zum Grillen verwendet wurden. Später, als die Nacht über den Beiwald zog, waren die Werke der bildenden Künstler illuminiert. Mit der einzigartigen Natur auf der Albhochfläche und den unterschiedlichen Wolkenbildern, inklusive eines halbstündigen Regenschauers, ergab sich ein Gesamtkunstwerk. Von dem Nass ließen sich weder Musiker, sie standen sowieso unter einem schützenden Zeltdach, noch die zahlreichen Besucher beirren: Ein trockenes Plätzchen fand sich für alle und mit Funktionskleidung war sowieso jeder ausgestattet.

Erfrischend und locker

Joffel – das heißt: 15 Minuten Musik-Häppchen ergeben ein großes Ganzes von jung, wie die erfrischend und locker aufspielende Münsinger Schulband Burning Lights, bis erfahren. Dazu zählte an diesem Abend sicher Uwe Kühner, der Stuttgarter Profimusiker lebt von der Percussion. Gemeinsam mit dem Lonsinger Klangkünstler Alex Resch und dem Künstler Finn Hamer hatte er in den vergangenen Wochen ein so noch nie dagewesenes Instrument aus unterschiedlich großen Röhren gebaut – die beiden Musiker sorgten in ihrer Viertelstunde wohl für einen der magischsten Momente bei diesem Umsonst-und-Draußen-Festival der ganz besonderen Art. Ihnen folgte ohne Pause der Proficellist Fried Dähn, der Experimentalmusiker entlockte seinem Instrument klopfend, zupfend und stampfend ganz ungewohnte Töne – seiner Performance hätte man noch stundenlang zuhören können.

Doch für alle galt eines – ob Musiker aus der Umgebung oder extra aus Berlin, Frankfurt oder Tübingen angereist: Mehr als 15 Minuten war nicht drin, über ein kurzes Überziehen schauten die Festivalmacher zur Freude der Zuschauer das ein oder andere Mal hinweg. Die Vielfalt prägte diesen Abend, wer ein Genre nicht mochte, hörte beim nächsten Gig wieder genauer hin. Den langen Musikabend eröffnet hatten Werner Bystrich (Flügelhorn), Stefan Herdtle an der Gitarre und Karlheinz Wallner am Bass mit einer Jazz-Impro. Einmal warm gehört, ging’s für das immer größer werdende Publikum mit Martin Knauer an der Gitarre und Johannes Schwarz am Fagott weiter. Ungewöhnlich auch die nächste Besetzung mit Benny Reimann am Vibraphon und Michael Teschter mit der Ukulele. Die sollte noch einmal als Instrument auftauchen, gespielt von Til Eder – der sorgte mit Songs seiner drei Lieblingsbands Beatles, The Who und Beach Boys für den Mitsing-Sound.

Begeistern mit Singer-Songwriter-Songs

Ganz genau zuhören musste man dagegen bei dem Gitarristen Jo Ambros, der später mit Saxophonistin Ulrike Schwarz noch einmal auf der Bühne stand. Ole Schwarz am Keyboard und Gitarrist Tim Joshua kennen sich seit ihrer Schulzeit, machen schon lange gemeinsam Musik und begeisterten mit ihren eigenen Singer-Songwriter-Songs, zum Teil brasilianisch geprägt – dort hatte Schwarz zuletzt einige Zeit gelebt.

Freudestrahlend mittendrin im facettenreichen Festival war Kunstforum-Vorsitzender Clemens Fischer, der mit seinen Mitstreitern für einen unvergesslichen Abend gesorgt hatte. Man sei froh, Joffel trotz des durchwachsenen Wetters durchgezogen zu haben und erstaunt, wie viele Gäste dennoch gekommen seien – darunter viele neue Gesichter. »Es ist super, wer sich hier alles zusammenfindet«, bilanzierte er, das gelte für Musiker wie Zuschauer gleichermaßen. »Es macht unheimlich Spaß.« (GEA)