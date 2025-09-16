Museumsfest in Ödenwaldstetten: Fast vergessene Handwerkskunst

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-ÖDENWALDSTETTEN. Das Fest im Bauernhausmuseum war am Sonntag wieder angesagt, das alle drei Jahre ausgerichtet wird. Viele Akteure zeigten, wie vor Jahrhunderten das Leben auf der »rauen Alb« war. In den beiden historischen Gebäuden – eines um 1600, das andere 1859 erbaut –, im Bauerngarten sowie in den Wirtschaftsgebäuden wurden Vorführungen und Mitmach-Aktionen angeboten, die das Leben vergangener Zeiten auf dem Land verständlich machten. Und die Besucher strömten geradezu, um Einblick in das einfache und oft schwierige Leben der Vorfahren aus nächster Nähe kennenzulernen.

»Jede Menge nette Leute sind hier«, freute sich Annemarie Fröhlich, die schon seit einigen Jahren für die Arbeit im Bauernhausmuseum zuständig ist, »zum Glück hat sich das Wetter nach ergiebigen Regengüssen nachts und noch am frühen Morgen wieder zum Besseren gewendet.«

Bürgermeister am Dreschflegel

Annähernd dreißig unterschiedliche Gewerke, Handarbeiten oder Arbeiten wurden den Besuchern höchst anschaulich oder zum selbst Ausprobieren präsentiert. Zum Beispiel wie Butter oder Käse hergestellt oder Wolle verarbeitet wird, wie man Scherenschnitte anfertigt, wie Bienen gehalten werden und wie die Bauern einstmals mittels Dreschflegeln die Körner aus den getrockneten Ähren lösten.

Dabei kam Bürgermeister Simon Baier gehörig ins Schwitzen. »Da bin ich doch froh, dass ich heutzutage nur zum Bäcker gehen muss, um das fertige Brot oder Brötchen zu kaufen«, sagte der Schultes lachend nach seinem Einsatz. Es sei wichtig, gerade auch der jungen Generation zu zeigen, unter welch’ schwierigen Bedingungen früher etwas hergestellt worden ist. »Heute geht man einfach in den Laden und kauft’s ein, das ging bei unseren Eltern oder Großeltern noch nicht«, betonte Baier.

Zehn Tage für ein Messer

»Mir füllet unsere Krauthäfa«, erklärte Jaqueline Haid vom Museumsteam schmunzelnd, als sie große Köpfe Filderkraut mit einem mächtigen Hobel in Streifen schnitt. »Das gibt auch eine wichtige Zutat für Krautsalat oder Krautnudeln.« Thomas Schöner und Norbert Tress von der Albholzrückerei zeigten, wie früher das frisch geerntete Getreide mittels einer alten Transmission gereinigt wurde. »Leider ist hier der Platz für unseren ›Wargo‹ ein bisschen beengt«, erläuterte Tress, warum der 20-jährige, imposante Ardenner Kaltbluthengst von seinen Betreuern am Zügel geführt wurde.

Karl Vecernjes aus Bernloch erklärte Schritt für Schritt, wie und bei welchen Temperaturen unterschiedliche Metalle bearbeitet werden können, oder wie mit »Blaupließten«, einem aufwendigen Arbeitsgang, ein scharfes Damast-Messer entstehen kann. »Für so ein Messer brauche ich zwischen sieben und zehn Tagen«, verdeutlichte der Messerschmied, warum so ein exklusives Küchengerät je nach Größe auch mehrere Hundert Euro kostet. Außerdem sei auch der Mondstand entscheidend, ergänzte Vercernjes, auch wenn er sich schwer damit tue, dies zu glauben. »Aber bei zunehmendem Mond bis Vollmond wird’s wunderbar«, bei abnehmendem Mond könne er davon ausgehen, »dass es nix wird«.

Zuckerhasen und andere leckere Süßigkeiten fertigte Herbert Haag an. »Heute eher weniger Hasen und mehr andere Formen, jetzt kommt ja bald Weihnachten und nicht Ostern«, teilte der Ermstäler lachend mit. Jedenfalls waren seine Gebilde vor allem bei Kindern heiß begehrt. Großes Interesse fand auch die fast vergessene Handarbeit, die von Frauen des Klöppeltreffs Hohenstein anschaulich gezeigt wurde. Da hieß es »verdrehen, verkreuzen, verknüpfen, verschlingen« und fertig war die Spitze, die den Rändern von Kleidungsstücken eine dekorative Kante geben soll.

Eine junge Klöpplerin

Dass dieser Vorgang, der für Laien wegen der großen Anzahl von Nadeln, Spulen und Klöppeln eher verwirrend aussieht, für Könner eigentlich ganz einfach ist, zeigten Renate Speidel und Heidi Schnitzer vom Klöppeltreff Hohenstein. »Die Hanna Krawelitzki war vor drei Jahren bei unserem Ferienprogramm für Kinder dabei und seither klöppelt sie«, freute sich Speidel über die junge Klöpplerin.

Auf dem Gelände vor dem Museum wurden außerdem historische Fahrzeuge präsentiert, bei einer Gewerbeschau stellten Unternehmen aus Hohenstein ihre Produkte oder Dienstleistungen vor, auf dem Bauernmarkt konnten Kulinarisches, Wolle und vieles mehr aus der Region erstanden werden. Die kleinen Besucher durften Ponyreiten, Alpakas streicheln oder an der Leine ausführen. Hohensteiner Vereine sorgten für die Bewirtung der Besucher. »Das ist sehr schön hier und gefällt mir sehr gut«, lobte die Pfullingerin Arntraud Kuhn, die mit Freundinnen aus Reutlingen zum Museumstag nach Ödenwaldstetten gekommen war. (GEA)

