Modellflug: Kleiner Upfinger Verein organisiert Europameisterschaften

ST. JOHANN-UPFINGEN. Freestyle und Showflug, Nachtflug und Lasershow bereichern die Europäische Meisterschaft im Modellflug auf dem Fluggelände bei Upfingen. Der Deutsche Modellfliegerverband (DMFV) trägt den European Aero Cup beim Modellflugverein St. Johann auf der Schwäbischen Alb aus. Am ersten Juli-Wochenende stehen dort die Zeichen auf hochklassigen Wettbewerb mit spannender Flugschau und Bewirtung. Ob in Formation oder Einzelvorführungen, die erwarteten 40 Piloten demonstrieren fliegerisches Können gepaart mit Ideenreichtum, Geschick und Fingerspitzengefühl.

Effektvolle Show am Samstag

Im Wettkampf sind die vorgegebenen Figuren wie Trudeln, Rollenkreis und Loopings exakt, harmonisch und in einer bestimmten Reihenfolge zu fliegen. Drei Durchgänge sind von den Modellfliegern in den Klassen Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited und Freestyle zu absolvieren. Und die Jury sieht alles, ist fixiert auf eine makellose, objektive und digitale Bewertung. Für sie ist von Bedeutung, die Nachbauten von Originalfliegern wie der »Extra« oder »Yak 54« bei ihren Flugbahnen genau zu beobachten. Deren Mindestspannweite liegt bei zwei Metern und das Gewicht bei maximal 25 Kilogramm. Es spielt keine Rolle, ob Verbrenner oder Elektro, Eindecker oder Doppeldecker.

Allerdings sind alle Formen elektronischer Hilfsmittel untersagt, hier zählt der Pilot. Sein Leistungsvermögen wird nach den Kriterien Schwierigkeitsgrad, Harmonie, Kreativität, Präzision und Sicherheit bewertet. Um die vorgegebenen Figurenfolgen einzuhalten, steht dem Pilot ein »Einsager« zur Seite. Dieser kündigt ihm an, was er zu fliegen hat. »Ohne Training geht es nicht«, versichert Schriftführer Ingo Droemer. Er ist leidenschaftlicher Modellflieger und empfiehlt Jugendlichen dieses kreative Hobby. »Im Modellflugzeugbau sind die unterschiedlichsten Berufe vereint, also ein richtiges Sprungbrett in den Beruf.« Strenges Reglement und Pflicht tagsüber, abends die Kür in Unterhaltung und Flugdemonstrationen zum Staunen. »Am Samstagabend kommt das absolute Highlight«, verspricht Droemer. Dann gebe es nach einem anstrengenden Wertungstag die Liveshow mit Musik, Laser, Vernebelungsanlage und beleuchteten Modellflugzeugen mit tollen Lichteffekten. Die Besucher dürfte nicht nur die Kreativität der Piloten beeindrucken, die ihr fliegerisches Können in einer von ihnen zusammengestellten Performance unter Beweis stellen. »Der Verband richtet aus, wir organisieren«, informiert er. Der Platz müsse den Anforderungen entsprechen und zugelassen sein und es gelte, die behördlichen Auflagen zu erfüllen. »Wir sind 30 aktive Mitglieder, da brauchen wir alle als Mithelfer.«

»Es freut uns, dass der Deutsche Modellflugverband (DMFV) immer auf uns zukommt, um die Meisterschaft bei uns auszutragen«, gibt auch der Vorsitzende Tobias Scheiber zu verstehen. Das sei für den kleinen Verein eine große Herausforderung, aber eine wichtige Sache. »Es bringt unser Hobby der Öffentlichkeit näher, macht es populärer.« (mek)