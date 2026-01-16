Mit Stipendium Ärzte ins Laucherttal locken

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Ab sofort können sich Medizinstudenten bewerben: Die Bürgermeister der Gemeinden Bitz, Gammertingen, Hettingen, Neufra, Trochtelfingen, Veringenstadt und Winterlingen - Raphaela Gonser, Andreas Schmidt, Daniel Eiffler, Reinhard Traub, Maik Rautenberg und Michael Maier sowie Katja Fischer aus Trochtelfingen, die bei der offiziellen Unterzeichnung nicht anwesend war -, haben eine »Kooperationsvereinbarung über die Durchführung eines gemeinsamen Stipendienprogramms zur Förderung der ärztlichen Versorgung in der Region« geschlossen. Die Übersetzung des sperrigen Titels: Die Gemeinden wollen in Eigenregie dem Ärztemangel etwas entgegensetzen und dafür angehende Mediziner in der Region verankern. Angeboten wird eine finanzielle Unterstützung von 500 Euro monatlich während der Studienzeit über insgesamt 72 Monate hinweg. Wichtiger ist aber das begleitende Mentorenprogramm. Niedergelassene Ärzte sind bereit, Studenten der Human- und Zahnmedizin in der Praxis zu unterstützen, etwa durch Praktika und Famulaturen.

Einblicke ins Wirken eines Landarztes

Die Studenten sollen einen Einblick erhalten, wie der Beruf des Arztes im ländlichen Raum aussieht. »Das wird an der Uni nicht vermittelt«, weiß Johannes Bader, Leiter des MVZ Haus- und Facharztzentrum Laucherttal Alb. Johannes Bader ist der »medizinische Pate« des Projekts, Daniel Eiffler, Bürgermeister von Hettingen, ist auf kommunaler Ebene federführend, sein Gammertinger Kollege Andreas Schmidt hat als Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Laucherttal (GVV) zur Unterzeichnung eingeladen.

Studenten, die nicht schon familiär vorbelastet sind, haben vom Leben eines »Landarzts« keine konkrete Vorstellung, weiß der in Wannweil aufgewachsene Bader. Wobei der Begriff »Landarzt« eine falsche Vorstellung hervorrufe. Die Zukunft liege auch an der Lauchert in Gemeinschaftspraxen, in denen sich die Mediziner auf das Heilen konzentrieren können.

Mentorenprogramm als Kernelement

Das Stipendienangebot richtet sich an Studenten, die »einen Bezug zur Region haben«. Für einen Stadtmenschen könne die Umstellung vielleicht doch zu heftig sein, meint Bader. Die Vorteile des ländlichen Raums weiß er zu schätzen, mit ihnen wirbt auch der Flyer des GVV: bezahlbarer Wohnraum, kurze Wege, Tradition und Vereinskultur. Wer das einmal kennen und schätzen gelernt hat, werde auch bleiben, hofft Daniel Eiffler. Eine Verpflichtung zum Bleiben gibt es nicht, das wäre auch nicht durchsetzbar, sagt Johannes Bader. Von den Studenten wird erwartet, dass sie aktiv am Kernstück des Projekts, dem Mentorenprogramm, teilnehmen, das Studium in der Regelzeit abschließen und mindestens einen Vortrag an einer Schule abhalten, auch als Werbung für ihren Beruf. Die Kommunen zahlen einen Euro pro Einwohner pro Jahr in den Fördertopf ein, in Summe rund 25.000 Euro, überschlägt Andreas Schmidt. Das reicht für fünf Stipendiaten, mehrere Ärzte stehen als Mentoren bereit.

Die Ärzteversorgung ist im Laucherttal jetzt schon angespannt, das Programm blickt in die Zukunft. Die Kommunen hätten die Zeichen der Zeit erkannt, meint Mediziner Bader, obwohl es nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben gehört. Aber »eine gute medizinische Versorgung gehört zur Lebensqualität«, so Eiffler. Schwäbischkenntnisse werden übrigens nicht vorausgesetzt. (GEA)