Für keine Kommune ist es in diesem Jahr ein leichtes Unterfangen, einen Haushalt aufzustellen. Sonnenbühl wird es gelingen. Wenig Diskussionsstoff gab's in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, alle Punkte waren bereits nicht öffentlich vorberaten worden.

Das Rathaus samt Brunnen in Sonnenbühl-Undingen: Hier entscheidet der Gemeinderat, in welche Projekte die Gemeinde in diesem Jahr Geld investiert. Foto: Cordula Fischer Das Rathaus samt Brunnen in Sonnenbühl-Undingen: Hier entscheidet der Gemeinderat, in welche Projekte die Gemeinde in diesem Jahr Geld investiert. Foto: Cordula Fischer

