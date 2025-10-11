Mercedes-Erlkönig kommt bei Hundersingen von Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

HUNDERSINGEN. Ob ein technischer Defekt, ein Fahrfehler oder zu schnelles Fahren die Ursache war, weshalb ein Mercedes Coupé auf der Kreisstraße 6769 von der Fahrbahn abkam, steht noch nicht fest. Der unverletzte Fahrer war am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr zwischen Buttenhausen und Hundersingen unterwegs, als das Auto in einer Linkskurve von der Straße abkam und im Acker zum Stehen kam. Das Interessante an diesem Auto: Vorne und hinten war es mit der typischen »Erlkönig«-Tarnfolie beklebt, wie sie bei Testfahrten verwendet wird. (lejo)