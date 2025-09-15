Melchingen feiert erfolgreichen Töpfermarkt

Durch die Melchinger Gassen strömten am Wochenende wieder die Besucher des Kunsthandwerker- und Töpfermarkts, der eine Fülle von schönen, handgefertigten Artikeln, aber auch skurrile Kunstwerke zu bieten hatte. FOTOS: BARTH

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Zum Kunsthandwerker- und Töpfermarkt strömten am Samstag und Sonntag wieder tausende Besucher – auch bei wechselhaftem Wetter – in das kleine Dorf Melchingen.

Der jährlich stattfindende Event, immer am zweiten Wochenende im September, lockte erneut die Massen auf die Alb. An die 100 Kunsthandwerker, Töpfer, Holzdesigner und Schmuckhändler hatten ihre Stände aufgebaut. Die Besucher fanden hier hochwertige Stücke, von Hand und mit Liebe hergestellt. Alles, so sagen die Aussteller, sind Unikate und in dieser Form oder Farbe nur einmal erhältlich.

Foto: Adelbert Barth Foto: Adelbert Barth

Die Melchinger Straßen füllten sich am Samstag und Sonntag schnell mit Besuchern, die an den Ständen vorbeiflanierten. Manche konnten sich nicht satt sehen an den präsentierten Kunstwerken, die wenigsten können der Versuchung widerstehen und erwerben schließlich eines oder mehrere der edlen Stücke. Der Markt bot ein weiteres Mal viel Abwechslung: neben Töpferwaren fanden sich gefilzte Kleidungstücke, Schmuck, Holzarbeiten in allen Variationen, nützliche oder dekorative Waren.

Foto: Adelbert Barth Foto: Adelbert Barth

Wer genug gebummelt hatte, konnte sich bei den Melchinger Vereinen niederlassen und stärken. Die Feuerwehr, der Tennisclub sowie der Obst- und Gartenbauverein und der Kirchenchor stellten jede Menge Personal zur Verfügung, um hungrige und durstige Gäste zu versorgen.

Auch die Melchinger Geschäfte hatten ihre Türen geöffnet. Im Mühlenlädle, in der neuen Pilzzucht und der Gärtnerei Scholz konnten sich Interessierte umsehen und einkaufen. (GEA)