Meisterliche Abende im Trochtelfinger Schlossgarten

TROCHTELFINGEN. Vivaldis »Vierjahreszeiten«, klassische Meister vom Feinsten, Edith Piaf recovered und etliche Popsongs zum Mitsummen: Das alles gab es am Freitagabend beim Schlossgartensommer in Trochtelfingen, veranstaltet vom Kulturverein, der nunmehr seit 43 Jahren besteht. Das Streichquartett La Finesse, das bereits die Kulturnacht im vergangenen Jahr bereichert hatte, trat zusammen mit lesRoulettes auf, und die rund 400 Besucher, die den Schlossgarten füllten, konnten gespannt sein auf diesen Abend ganz im Zeichen der Frauenpower. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Bereits lesRoulettes, die als erstes auf die Bühne traten, gelang es, die Zuhörer zu begeistern. Musik pur, handgemacht, Instrumente, Gesang, das ist es, was die fünf Damen aus der Region auszeichnet. Rock- und Pop-Songs, Chansons, Folksongs, mehrstimmiger und mehrsprachiger Gesang, begleitet von Gitarre, Akkordeon, Kontrabass und Percussion boten die Musikerinnen, die seit 2006 zusammen auftreten und sich in der Region schon längst einen Namen gemacht haben. Eine perfekte Eröffnung für den diesjährigen Schlossgartensommer.

Mit Instrumenten Geschichten erzählen

Und dann kamen die vier Musikerinnen von La Finesse: Zwei Violinen, eine Viola und ein Violoncello begeisterten gleich von Beginn an. Auch deshalb, weil es den vier Musikerinnen gelang, das Publikum mit einzubeziehen. Die Interaktion kam gut an, ein Besucher durfte sogar in einem Stück die Glocke betätigen und war dann doch verwundert, wie rasch er unter der Anleitung der Profis Teil des Musikstücks wurde. Die studierten Vollblutmusikerinnen von La Finesse spielen, mitunter in einem erweiterten Ensemble, auf großen Bühnen in Stuttgart, Hamburg, Berlin – und nun eben zu viert auch auf der Alb. Das Streichquartett verband Klassik mit Rock und interpretierte die Musik auf seine ganz eigene Weise. Die Choreografie kommt bei den Auftritten nicht zu kurz, und die vier Damen sprühten in Trochtelfingen vor Energie, Witz und Freude am Musizieren. Die Virtuosinnen verbinden die Musik der alten Meister mit neuen Klängen und erzählen auf ihren Instrumenten Geschichten. Ein meisterlicher Abend bis spät in die Nacht hinein.

lesRoulettes spielten zum Auftakt beim diesjährigen Schlossgartensommer des Kulturvereins. Foto: Carola Eissler lesRoulettes spielten zum Auftakt beim diesjährigen Schlossgartensommer des Kulturvereins. Foto: Carola Eissler

Nicht weniger meisterlich dann der zweite Abend am Samstag mit Poetry Slam und freiem Eintritt, ein Abend vor allem für die Jugend, moderiert von Marcel Siedersberger. Fünf in der Szene bekannte Poetry-Slam-Poeten trugen ihre Eigenkompositionen und Gedichte vor. Danach gab es sogar eine offene Bühne für solche, die schon immer mal auf eine Bühne treten wollten. In der Pause gab’s Gitarrenmusik von Norma’s Country Store.

Auch der Kulturverein sucht Nachwuchs

Neues wagen: Wer Eberhard Hack, Günther Heunoske und ihr ganzes Team vom Kulturverein und vor allem deren Geschichte kennt, weiß, dass sie auch vor ungewohnten musikalischen Kombinationen nicht zurückschrecken. Das bewiesen sie jahrzehntelang mit den legendären »Festivals am See« und eben auch wieder beim diesjährigen Schlossgartensommer. »Vor Neuem haben wir schon früher nicht zurückgeschreckt«, erinnert sich Hack mit einem Schmunzeln. »Bei einem Festival stellten wir einst nach Roger Chapman eine Reggae-Band auf die Bühne«, lacht Hack. »Auf eine solche Idee käme kein Mensch. Aber es hat funktioniert«, sagt der erfahrene Festival-Organisator. Vor 40 Jahren noch stemmte der Kulturverein die großen Festivals mit weltberühmten Bands und Künstlern in der Trochtelfinger Provinz, »damals habe ich immer zwei Wochen Urlaub genommen«, erinnert sich Hack. Tausende Besucher kamen einst zu diesen legendären Festivals.

Heute kämpft der Kulturverein freilich, wie alle anderen Vereine, um Nachwuchs. Hack bedauert, dass es so schwierig sei, junge Leute in die Verantwortung zu bekommen. Das mag vielleicht auch an dem ganzen »Genehmigungsgedöns«, wie Hack es bezeichnet, liegen. »Viele schrecken vor der enormen Bürokratie zurück, die an so einer Veranstaltung hängt. Und dann auch an der Verantwortung, die man am Ende hat.« Ende Juli geht Hack in Rente. Aber den Ruhestand will er erst einmal ruhig angehen lassen, wie er versichert. Mit der Resonanz auf den Schlossgartensommer in diesem Jahr zeigen sich Hack und seine Mitstreiter zufrieden. Und auch die gesamte Logistik vom Aufbau bis zur Versorgung der Besucher hat wieder perfekt geklappt, rund 30 Helfer waren an den beiden Tagen sowie davor und danach im Einsatz, um den Schlossgartensommer zu einem Erfolg zu machen.

Hack hebt zudem hervor, dass man auch in diesem Jahr viel Unterstützung seitens der Stadt bekommen habe. Die Trochtelfinger Bühne jedenfalls hat nichts von ihrem Charme der früheren Festivals verloren, und der Name der Stadt ist immer noch ein Zugpferd in der Musikszene. Die Feste sind nunmehr zwar etwas kleiner, aber mit einem musikalisch hochwertigen Programm, das die Besucher auch in diesem Jahr an den beiden Tagen goutierten. (GEA)