Meißel aus Mammut-Elfenbein ist Fund des Jahres in Blaubeuren

BLAUBEUREN. Wahrscheinlich war es eine zweite Karriere, die der Meißel aus Mammut-Elfenbein schließlich hinter sich gebracht hat, bevor er seine letzte Ruhe im Hohlen Fels bei Schelklingen fand. Die Oberflächen sind perfekt geglättet, das Werkzeug wohlgerundet. Nur an dem Ende, auf das der Hammer aus Stein aufschlug, und an der Meißelspitze sieht das gute Stück mitgenommen aus. Professor Sibylle Wolf vom Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment an der Universität Tübingen, hat den Verdacht, dass man sich für eine schnöde Hammerverlängerung nicht so viel Mühe gemacht hätte. Sie hat eher die Idee, dass hier etwas recycelt wurde, das zu seinem ursprünglichen Zweck nicht mehr taugte.

Der Meißel ist 24,7 Zentimeter lang, hat einen Maximalumfang von 10,4 Zentimetern und wiegt 168 Gramm. Damit ist er das größte Artefakt, das bisher im Hohle Fels gefunden wurde und das »größte Elfenbeinobjekt, dass ich kenne«, staunt Sibylle Wolf. Dabei sind Fundstücke aus Elfenbein in der Höhle bei Schelklingen keine Seltenheit, im Gegenteil. Professor Nicholas Conard, wissenschaftlicher Leiter des Urmu, spricht vom »Zeitalter des Elfenbeins«, damals, 41.000 bis 35.000 Jahre vor heute, als der moderne Mensch auf der Alb seine Spuren hinterließ. Der Meißel ist wohl vor 39.000 Jahren entstanden. Im Achtal zwischen Schelklingen und Blaubeuren und in den Grabungsstätten im Lonetal wurden die ersten Kunstobjekte, die ersten Musikinstrumente, die ersten religiösen Artefakte, etwa der Löwenmensch, gefunden, alles aus Mammutelfenbein. Auch Werkzeuge wurden entdeckt, etwa zum aufspleißen von Seilen. Bereits 2019 hat man auch Meißel gefunden, aber wesentlich kleinere und jüngeren Datums. Das macht den Fund zu Recht zum Fund des Jahres.

Das Achtal ist ein Hotspot der Elfenbeinschnitzerei, in Russland gibt es noch Funde, dann wird es dünn. Und die Alb-Künstler und Handwerker lebten auf einer Zeitinsel: Die Kunst verschwand nach ein paar Tausend Jahren - für Archäologen eine kurze Zeit - wieder.

Die Größe des Werkzeugs, das Nicholas Conard zeigt, ist einzigartig.

Mammutelfenbein gab es in der Mammutsteppe, die sich vom Westen Europas bis zum Pazifik erstreckte, reichlich. Unsere Altvorderen jagten wohl auch Mammuts, an Knochen sind Schabespuren gefunden worden, die darauf hindeuten, dass die Jäger vor der Konkurrenz von Höhlenlöwen oder Wölfen an der Beute waren. Meist handelt es sich aber um junge Tiere mit Milch-Stoßzähnen - für den Meißel brauchte es voluminöseres Ausgangsmaterial von erwachsenen Tieren, die hat man vielleicht lieber einfach irgendwo aufgesammelt. Das Urmu selbst besitzt jetzt einen Stoßzahn aus einer privaten Sammlung, die beindruckende, gebogene Trophäe stammt wohl von einem kleineren Tier, für den Meißel wäre zuwenig Fleisch dran gewesen.

Der Meißel wurde aus der besonders harten äußeren Schale des Stoßzahns gebrochen, ist sich Wolf sicher - die Professorin ist auf Elfenbeinbearbeitung spezialisiert. Dann wurde der Rohling mit viel Mühe in Form gebracht. Ursprünglich länger, könnte er zuerst ein Speer oder Teil eines Speers gewesen sein. Ohne Drehbank, nur mit Stein - oder auch Elfenbeinwerkzeugen, muss es lange gedauert haben. Heute kann das keiner mehr, sagt Conard, wir unterschätzten die Menschen der Eiszeit oft. Überschätzen sollte man sie aber auch nicht: Stricken sähe für jemand, der es nicht kann, auch aus wie Zauberei, vielleicht war es mit der Elfenbeinschnitzerei genau so und die erfahrenen Handwerker haben sich bei der Arbeit noch ganz locker nebenher unterhalten können.

Wie aus Feuerstein Werkzeuge oder Waffenteile gemacht werden, wisse man jetzt ganz genau, sagt Conard, da sei man bei den ersten Versuchen, die Arbeitsschritte nachzuvollziehen, auch etwas verzweifelt: »Das geht nicht«, hätten seine Handwerker geflucht. Wie es mit Flint geht, ist mittlerweile gut erforscht. Aber die Elfenbeinbearbeitung gebe noch viele Rätsel auf. Auch wenn Urmu-Archäologin Barbara Spreer schon zeigen kann, wie zumindest kleinere Stücke mit Feuerstein bearbeitet werden. Einen gewissen Ehrgeiz hatten die Menschen der Eiszeit wohl: Mit der harten Schale tut man sich schwerer als mit dem weicheren Inneren des Stoßzahns.

Barbara Spreer zeigt, wie Elfenbein bearbeitet wird.

Russische Forscher haben sich ebenfalls schon ans Experimentieren gemacht und es geschafft, ganze beinerne Speere herzustellen. Dabei haben sie vom gebogenen Stoßzahn große Späne abgehoben, in ein Holzgestell geklemmt, in Wasser gelegt und die Hölzer nach und nach zusammengezogen. Das dauert und das Ergebnis hat ein Problem: die Speere bleiben nur gerade, solange es kalt ist. »Das klappt nur in der Eiszeit«, sagt Wolf, »und in die Höhle oder vors Feuer darf man die Speere auch nicht mitnehmen.« Dem massiven Meißel aus dem Hohle Fels schadet die Wohlfühltemperatur im Urmu aber nicht.

Urgeschichtliches Museum Das Urgeschichtliche Museum in der Altstadt von Blaubeuren am Kirchplatz 10 hat von April bis Oktober Dienstag bis Samstag und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Fund des Jahres ist in einer Kabinettausstellung bis 9. November zu sehen. Die Sonderausstellung »Mammut und Höhlenlöwe vom Vogelherd« ist noch bis zum 1. März 2026 zu sehen, danach erhalten die Funde Raum in der Dauerausstellung.

Zu sehen ist das Elfenbeinobjekt von nun an als Fund des Jahres in einer Kabinettausstellung bis 9. November 2025 im Blaubeurer urmu. »Der Fund fügt sich perfekt in unsere Präsentation der Anfänge des Kulturschaffens ein«, meint Dr. Stefanie Kölbl, geschäftsführende Direktorin im Urmu, »wir staunen hier etwa darüber, dass die Menschen damals gut hundert Stunden in die Fertigung einer Mammutelfenbeinflöte investiert haben müssen. Der diesjährige Fund des Jahres macht diese geistige und handwerkliche Leistung aber noch beeindruckender: Denn er führt vor Augen, dass für die Herstellung der notwendigen Werkzeuge sicher mindestens ebenfalls so viel Arbeit aufgewendet werden musste.« (GEA)