Mehr Vorfrühling als Spätwinter in Reutlingen und der Region

ENGSTINGEN. Der letzte meteorologische Wintermonat war dreigeteilt, stellt Roland Hummel von der privaten Klimastation in Engstingen in seiner Wetterbilanz für den Februar fest.

In der ersten Dekade war es spätwinterlich, jedoch nur mit einer dünnen Schneedecke. Zwei Starkfrostnächte mit bis zu –11,6 Grad Celsius wurden am 9. und 10. registriert. In den folgenden zwei Wochen kam die Sonne häufig zum Vorschein, dazu gab es eine milde südliche Luftströmung. Die Folge waren tagsüber richtige Frühlingstemperaturen, die oft über die 10-Grad-Marke anstiegen, am wärmsten war es am 21. mit 16,3 Grad. Die Krokusblüte begann zu einem frühen Zeitpunkt. Die Nächte waren jedoch in der niederschlagsfreien Zeit häufig klar und daher frostig kalt.

Zwei Grad milder als normal

Nur wenige Tage später, gegen Monatsende, wurden auch tagsüber Minusgrade gemessen (Dauerfrost). Mit etwas Schnee kam der Spätwinter erneut mit nördlicher Polarluft zurück. Ein kalter Nordostwind vertrieb quasi die Frühlingsluft wieder in ihre Ursprungsländer.

Mit einer mittleren Temperatur von 1,5 Grad Celsius war der Februar 2023 2 Grad milder als normal (1991 bis 2020). Die wenigen Niederschläge fielen gleichermaßen als Schnee und Regen und summierten sich auf 41 Millimeter (normal 64). Die Sonne schien mit 115 Stunden überdurchschnittlich lang (normal 90). Die zwölf Schneetage (normal 18) erbrachten nur eine Durchschnittshöhe von 1,4 Zentimeter (normal 9,5). Für den meteorologischen Winter, das waren die Monate Dezember, Januar und Februar, verzeichnete die Klimastation eine mittlere Temperatur von 0,9 Grad (normal –0,5 Grad), es fielen 156 Millimeter Niederschlag (normal 224), die Sonne schien 189 Stunden (normal 213) und es gab 39 Schneetage (normal 53). (hu)

