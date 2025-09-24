Mann aus St. Johann hat 100 Mal Blut gespendet

Jan Wörner (links, Bereitschaftsleiter) und Bernd Feucht (stellvertretender Vorsitzender und stellvertretender Bereitschaftsleiter) vom DRK und Bürgermeister Florian Bauer (rechts) ehrten langjährige Blutspender. Martin Groß (mit Blumenstrauß) hat sagenhafte 100 Mal gespendet, Hanna Hägele zehn Mal und Thomas Coconcelli 25 Mal. FOTO: SCHRADE

ST. JOHANN. Dass in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause Blutspender geehrt werden, hat in St. Johann Tradition. Dieses Mal konnten sieben Bürger Urkunden, Ehrennadeln und Geschenke zum Dank für ihren Einsatz entgegennehmen. Blutspenden, so Bürgermeister Florian Bauer, »ist gelebte Solidarität. Es ist eine Hilfe, die unmittelbar und ohne Umwege bei den Menschen ankommt«. Er habe im eigenen familiären Umfeld erlebt, dass eine Bluttransfusion lebensrettend sein kann.

Die sieben Menschen, die nun ausgezeichnet wurden, haben insgesamt 285 Mal Blut gespendet. Unglaubliche 100 Mal davon entfallen auf Martin Groß, der den Dank des Bürgermeisters und der DRK-Vertreter Jan Wörner und Bernd Feucht persönlich entgegennahm.

Ebenfalls zur Ehrung gekommen waren Thomas Coconcelli (25 Spenden) und Hanna Hägele (10 Spenden). Weitere drei St. Johanner wurden ausgezeichnet, konnten aber nicht persönlich dabei sein: Markus Böttcher hat 50 Mal Blut gespendet, jeweils 25 Spenden haben Timo Herrmann und Daniel Thüringer abgegeben, 10 Mal dabei war Joana Hägele. Bürgermeister Florian Bauer würdigte nicht nur den Einsatz der Spender, sondern auch das hohe ehrenamtliche Engagement des DRK-Ortsvereins St. Johann, der die Blutspendeaktionen in der Gemeindehalle in Würtingen organisiert. Nächster Termin ist übrigens am 14. November. (ma)