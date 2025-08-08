Maislabyrinth in Aichelau eröffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

AICHELAU. Auf einer Fläche von sieben Hektar bietet dieses Maislabyrinth am Ortsausgang von Aichelau auf der rechten Seite in Richtung Maßhalderbuch eine spannende Herausforderung für alle, die sich auf eine Entdeckungsreise begeben möchten. Ob man sich in den zahlreichen Sackgassen verläuft oder Abkürzungen nutzt – hier ist für jeden Entdecker das Richtige dabei. Dafür hat Landwirt Denis Arnold bereits beim Ausbringen der Saat gesorgt. »Das diesjährige Saatgut wurde mit modernster Technik per GPS und automatischer Abschaltung gesät – umweltfreundlich, effizient und schonend für die Natur«, erzählt er. Vorab sei eine Affirmationsgrafik erstellt worden, die den Saatprozess begleitet hat und für eine nachhaltige und bewusste Bewirtschaftung sorgt. Außerdem hat er auch an seinen Heimatort Aichelau eine Liebeserklärung gemacht: Eingesät wurde der Schriftzug 750 Jahre Aichelau samt Ortswappen, angelehnt an das diesjährige Ortsjubiläum.

Kinderfreundliches Quiz

Die gut begehbaren Wege, die von der Saat ausgenommen wurden, sind diesmal deutlich länger als bei den letzten beiden Maislabyrinthen, zu denen jeweils rund 3.000 Besucher kamen. Die rund sechs Kilometer sind frei von störenden Stoppeln und sorgen dadurch für ein angenehmes Erlebnis und intensives Abenteuer mitten in der grünen Natur, das gleichzeitig auch noch Wissen vermittelt. Denn im Inneren des Maisfeldes, so erzählt Caroline Brunner-Arnold, wartet ein kinderfreundliches Quiz mit insgesamt zehn Rätsel-Stationen rund um die Themen Landwirtschaft, Mais und Biogas. Immer mit dabei: Maskottchen »Arnie«, das die Labyrinth-Besucher freundlich anleitet. Besonders für Familien mit Kindern ist es also auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Highlight, bei dem insbesondere kleine Besucher spielerisch etwas über die faszinierende Welt des Mais lernen und gleichzeitig jede Menge Spaß haben. Für alle, die das Quiz erfolgreich absolvieren, winken tolle Preise: Genussgutscheine der Tressbrüder, Eintrittskarten ins Traumland bei der Bärenhöhle oder ein Familien-Paket fürs Cineplex Kino.

Wie bereits im letzten Jahr wurde auch diesmal das Mais-Labyrinth mit einem großen Event eröffnet, bei dem zahlreiche Sponsoren mit Speisen- und Getränkespenden sowie freiwillige Helfer dafür sorgten, dass schon am ersten Tag durch die rund 400 Besucher viel Geld zusammenkam. Denn darin liegt die Motivation der Familie Arnold: »Uns ist die Unterstützung von Familien ein besonderes Anliegen «, sagt Caroline Brunner-Arnold. Aus einer Idee am Kaffeetisch sei wirklich etwas Tolles entstanden. Allein im letzten Jahr kamen rund 6.000 Euro Spenden für eine Familie mit einem behinderten Kind zusammen. Etwa 4.000 Euro aus dem Mais-Labyrinth und 2.000 Euro durch eine Einzelspende. »Wir sind gespannt, ob wir das Ergebnis dieses Jahr toppen können«, hofft Caroline Brunner-Arnold.

Spenden helfen behindertem Kind

Diesmal gehen die Spenden an die Familie Rommel aus Schelklingen-Ingstetten. Ihr dreijähriger Sohn Elias kam mit einer Chromosomenstörung zur Welt. Er ist schwerstbehindert, hat mehrere Herzfehler und Epilepsie, muss rund um die Uhr betreut und nachts beatmet werden. Sein Entwicklungsstand, so berichtet Mutter Carolin, entspricht dem eines Babys im Alter zwischen drei und sechs Monaten. Elias kann weder sitzen noch essen, sprechen oder gehen, der Alltag muss gut durchstrukturiert und geplant sein. Bei der Betreuung hilft ein Kinderintensivpflegedienst. Viele Kämpfe mit der Krankenkasse mussten bereits ausgetragen werden, so etwa um die Anerkennung einer hundertprozentigen Behinderung, die allerdings abgelehnt wurde.

Um besser mobil zu sein, soll nun das neu angeschaffte Familienfahrzeug durch die Firma Paravan behindertengerecht umgebaut werden. »Wir müssen stets seine Hilfsmittel und den Sauerstofftank mitnehmen, was viel Platz beansprucht«, so die Eltern Carolin und Andreas Rommel. Aufgrund seiner fehlenden Körperspannung sei es zudem sehr anstrengend, ihn zu heben und zu transportieren. Die Familie Rommel rechnet mit Kosten zwischen 22.000 und 38.000 Euro. Ohne Spenden geht das nicht. Deshalb hat sie sich auf den Aufruf der Familie Arnold über Instagram beworben, freut sich riesig und ist überaus dankbar, dass sie ausgewählt wurde. »Es kamen sehr viele Rückmeldungen von Familien, die Unterstützung benötigen«, erzählt Caroline Brunner-Arnold. Beim Eröffnungsfest war Elias mit seinen beiden älteren Brüdern und seinen Eltern ebenfalls vor Ort.