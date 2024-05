Münsinger Wahlparty: Ein Fest für die Demokratie

Die Vorbereitungen für die Wahlparty am 7. Juni auf dem Matthias-Erzberger-Platz sind in vollem Gang. Bei Ole Schwörer laufen die Organisationsfäden zusammen. FOTO: ZELLER-RAUSCHER

MÜNSINGEN. Am Freitag, 7. Juni, verwandelt sich der Matthias-Erzberger-Platz zur pulsierenden Partymeile. Warum? Münsingen feiert die Demokratie.

Eine Wahlparty bereits zwei Tage vor den Wahlen? »Ja, aus gutem Grund. Wir feiern die Tatsache, dass wir in einem Land leben können, in dem wir frei wählen dürfen. Wir feiern die Demokratie und das Grundgesetz«, ist sich das Organisationsteam um Ole Schwörer vom Sozialraum-Team der Stadt Münsingen einig. Das Organisationsteam setzt sich neben Ole Schwörer aus Rebecca Hummel, der Amtsleiterin für Bildung, Soziales und Ordnungsamt, wie aus ein paar engagierten Bürgen, die allesamt die Demokratie und das Grundgesetz wertschätzen, zusammen.

Musik, Infos und mehr

Das Grundgesetz feierte vor ein paar Tagen seinen 75. Geburtstag. Am 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle Deutschen dazu aufgerufen, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. »Selbstbehauptung ist die Aufgabe unserer Zeit«, meinte er beim Staatsakt in Berlin. Steinmeier betonte auch, dass die Demokratie in Deutschland unter Druck geraten sei. Sie sei zwar geglückt, aber nicht auf ewig garantiert. »Gerade jetzt erstarken auch bei uns Kräfte, die sie schwächen und aushöhlen wollen, die ihre Institutionen verachten und ihre Repräsentanten beschimpfen und verunglimpfen«, warnte der Bundespräsident und mahnte: »Wir alle tragen Verantwortung für eine politische Kultur, die demokratieverträglich ist.«

Aus diesem Grund wird’s bei der Wahlparty in Münsingen nicht nur richtig gute Mucke auf die Ohren geben, sondern auch Information zum Grundgesetz. Weiter freuen sich im parteiübergreifenden »Parteieneck« die Kandidaten für die Gemeinderatswahl darauf, mit den Wählern ins Gespräch zu kommen. Die Idee zur Wahlparty entstand übrigens bei der Demo für Demokratie und Menschenrechte, die am 3. Februar rund 1.000 Menschen auf den Matthias-Erzberger-Platz lockte. »Das war ein großartiger Anfang, aber wir wollen noch mehr«, waren sich die Organisatoren einig, und überlegten schon während der Demo weitere Aktionen, die die Demokratie nachhaltig festigen können und sollen.

So kam’s auch zum Gespräch mit Demo-Besucher Gerhard Schrode, der nicht nur ein großes Herz für die Demokratie, sondern auch begnadete Vollblut-Musikerfreunde unter dem Bandnamen »Gerhard & Friends« hinter sich stehen hat, die wenn’s um eine gute Sache geht, auch mal für umme auftreten.

Ausstellung und Kulinarisches

Der erste Wahlpartybaustein war somit gesetzt. Weitere kamen nach und nach hinzu. Wie die Karikaturenausstellung zum Thema Demokratie, die im Rathaus zu sehen sein wird, der Ukrainische Chor, der den Partyabend musikalisch einstimmen wird, Kinderschminken mit Daphne Erlenbach, der Stadtjugendring mit Informationen zu Demokratie und dem Grundgesetz, Kinderanimation mit Juli’s Kids-Animation und DJ Bass-T, der bis zum Ende knackige Beats auflegen wird.

Weizenbierstand, Schaschlik, Falafel und Currywurst, die übrigens in diesem Jahr, wie das Grundgesetz auch, ihren 75. Geburtstag feiert, sorgen für kulinarische Leckerbissen.

Jeder einzelne der Bausteine verspricht in der dann fertig präsentierten Gesamtkonstruktion einen schönen Familiennachmittag, der mit dem Untergang der Sonne, dann langsam aber sicher in den Partymodus übergehen wird, bevor er kurz vor Mitternacht sein Ende finden wird. (szr)