Münsinger spielt bei TV-Serie »Sturm der Liebe« mit

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Markante Gesichtszüge, ein wacher, klarer Blick und eine authentische, nahbare Ausstrahlung und, nicht zu vergessen, sein schwäbischer Charme: Das sind die Markenzeichen des in Münsingen geborenen und auch aktuell wieder dort lebenden Schauspielers Frederik Bott. Ob in Produktionen wie »Die Bestatterin« (ARD/SWR), »Die Rosenheim-Cops« (ZDF) oder »SOKO Stuttgart« (ZDF), Bott gelingt es immer wieder, innerhalb kürzester Zeit Nähe zum Publikum herzustellen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu binden.

Seine große Stärke liegt dabei in seiner beweglichen, fein nuancierten Mimik. Mühelos wechselt er zwischen Humor, Ernsthaftigkeit und innerer Zerrissenheit. Genau diese Fähigkeit prädestiniert ihn für Figuren mit Ecken und Kanten, die dennoch sympathisch bleiben.

Bott, Sohn von Christine und Oliver Bott, strahlt auch abseits der Kamera eine männliche Bodenständigkeit aus. Er wirkt nicht geschniegelt oder distanziert, sondern wie jemand, der mitten im Leben steht, Haltung zeigt und dabei stets nahbar bleibt.

Ab Freitag in der ARD zu sehen

Wer Frederik Bott bislang noch nicht über den Bildschirm flimmern sah, bekommt von Freitag, 30. Januar, an eine neue Gelegenheit: Im ARD-Nachmittagsprogramm schlüpft er in der in den Bavaria studios produzierten Erfolgsserie »Sturm der Liebe« in die Rolle des Försters Marlon Ständler. Über seine neue Figur hält sich Bott bewusst bedeckt. Er will die Spannung natürlich nicht vorzeitig zerstören. Nur so viel verrät er: Marlon ist ein kerniger Naturbursche, der sich in die engagierte Pflanzenschützerin Fanny Schätzl verliebt, gespielt von Johanna Graen. Die Fans dürfen sich schon jetzt auf schlagfertige Wortgefechte und emotionale Momente freuen.

Dabei war die Schauspielerei lange Zeit gar kein erklärtes Ziel für Bott. »Ich hatte das eigentlich ganz lange nicht auf dem Schirm«, erinnert er sich an seine Kindheit und Jugend. Erst sein Lehrer Matthias Fuchs am Münsinger Gymnasium machte ihn darauf aufmerksam, dass man Schauspiel auch studieren kann. Mit dem Abitur in der Tasche entschied sich Bott schließlich für diesen Weg und studierte von 2012 bis 2016 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Schon während seines Studiums stand er unter anderem am Staatstheater Stuttgart und am Staatstheater Darmstadt auf der Bühne. Zudem feierte er 2015 sein Kinodebüt: als Soldat Bauer im Film »Elser – Er hätte die Welt verändert«.

In der Theater-AG des Gymnasiums und später an der Hochschule hat Bott viel für seinen Beruf gelernt, nur eines nicht ganz speziell: das Küssen. »In diesen Szenen geht es um Vertrauen. Man taucht gemeinsam in die Szene ein und wieder auf«, erklärt er. »Im besten Fall gibt man sich danach ein High Five und sagt: Das haben wir gut gemacht.« Die nötige Vertrauensbasis mit Kollegin Johanna Graen sei jedenfalls gegeben. Die Zuschauer dürfen sich also auf leidenschaftliche Szenen freuen.

Zweite Leidenschaft: Musik

Auf Szenen, welche in Zeiten, in denen vieles aus den Fugen geraten scheint, besonders gut tun. Wie sehr Bott seinen Beruf liebt, spürt man sofort im Gespräch mit ihm. Das Schöne an der Schauspielerei sei, dass man je nach Rolle die Welt aus völlig anderen Blickwinkeln betrachten und aus dem eigenen Mikrokosmos ausbrechen könne.

Während TV-Zuschauer Schauspieler oft mit Luxusvillen und teuren Autos verbinden, ist Bott davon noch weit entfernt. Tatsächlich sind es nur wenige »ganz große Fische«, die dieses Leben führen. Der 34-Jährige sieht sich selbst eher im Becken der vielen kleinen Fische und setzt deshalb nicht nur auf die Schauspielkunst. Auch die Musik spielt in seinem Leben eine wichtige Rolle. Gesang, Gitarre und Schlagzeug hat Bott ebenfalls »im Dapp«. Diese zweite Leidenschaft, die ihm teils in die Wiege gelegt wurde, möchte er künftig stärker vorantreiben. Und er verrät: »Ich hab da bereits was im Köcher«. (GEA)