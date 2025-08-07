Münsinger Gericht schickt vielfachen Ladendieb ins Gefängnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Drogeriemärkte scheinen es dem Ladendieb angetan zu haben, Münsingen auch. Hier hat er gleich zweimal in solchen Märkten hochwertige Waren mitgehen lassen - im November 2023 und im Januar 2024, beim zweiten Mal wurde er erwischt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde die Polizei fündig, der 34-jährige Pole gestand denn auch vier Diebstähle ein. Was folgte, war eine Anklage wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Der junge Mann hatte ja nicht nur Kaugummis geklaut, er hatte es auf hochwertige Elektronikartikel abgesehen, die Beute lag jeweils zwischen knapp 1.000 und knapp 4.000 Euro. Münsingen lag nicht ums Eck seines Wohnorts in Frickenhausen - Frickenhausen am Main, nicht bei Nürtingen.

Die Polizei ermittelte im Zusammenhang noch gegen zwei weitere Männer, einer davon könnte ein Fluchtfahrer gewesen sein, Fluchtfahrzeug war wohl ein VW Bus. Die hätten sich allerdings mittlerweile nach Polen abgesetzt, sagte der Angeklagte, und eigentlich kenne er sie kaum, In der gemeinsamen Wohnung seien sie selten gewesen und seit seiner Verhaftung habe er nicht mehr mit ihnen gesprochen. Und die Diebstähle habe er ganz allein geplant und durchgezogen, es habe auch keinen festen Abnehmer oder Hehler in Polen gegeben, wohin er die Sore schickte. Spielekonsolen und mehr habe er teils verschenkt, teils an Bekannte vertickt. Wie er allein und ohne Führerschein nach Münsingen kam, wurde im Prozess nicht geklärt. Gut, Autofahren kann man auch ohne Schein.

Professionelles Vorgehen bei den Diebstählen

Beim Klauen hat er sich recht geschickt angestellt, professionelles Vorgehen nannte das Staatsanwältin Isabell Mühlenbruch. Erst in Münsingen fiel er auf. Die anderen bekannten Fälle haben geklappt: Er montierte Diebstahlsicherungen ab, versteckte das Diebesgut unter oder in der Jacke, mindestens einmal ließ er die voluminöse Verpackung im Regal. Die Polizei summierte insgesamt einen Schaden von 5.466 Euro in den Drogeriemärkten auf, »kein kleiner Betrag«, sagte die Staatsanwältin Isabell Mühlenbruch, und es waren »Taten in ganz Deutschland, nicht nur am Wohnort«.

Kaum in Münsingen verhaftet und wieder entlassen, wurde er, diesmal in einem Lebensmittelmarkt, wieder geschnappt. Das kam bei Richterin Julia Felbinger nicht gut an, da half auch die Behauptung nicht, seine Verhaftung habe ihn tief erschreckt und er habe erkannt, »Diebstahl lohnt sich nicht«. Mindestens so schwer wie die letzte Tat wogen seine vier einschlägigen Vorstrafen. Der Mann pendelt zwischen Polen und Deutschland, will mal in der Heimat im väterlichen Betrieb, mal im Gastland gearbeitet haben. Zurzeit tut er's nicht, er habe aber einen Job ab September in Aussicht, Arbeitsvertrag gibt's noch keinen. Da war es mit einer günstigen Sozialprognose nicht weit her, auch wenn Verteidigerin Safak Ott das Geständnis und den Wunsch des jungen Mannes, seinen Lebensmittelpunkt nebst Freundin in Deutschland zu suchen und eine Arbeit anzunehmen, als genug für eine Bewährungsstrafe ansah.

Im Gerichtssaal Richterin: Julia Felbinger, Staatsanwältin: Isabell Mühlenbruch, Verteidigerin: Safak Ott.

Richterin Felbinger und Staatsanwältin Mühlenbruch sahen das anders. Ein Jahr und acht Monate ohne Bewährung lautete das Urteil, die 5.466 Euro müssen erstattet werden, außerdem trägt der Pole die Kosten des Verfahrens. Einen Tipp gab Felbinger dem Angeklagten noch mit auf den Weg: Berufung einlegen und bis zum nächsten Verhandlungstermin Punkte sammeln. Vielleicht klappt's dann mit der Bewährung. (GEA)