Münsinger Entführer müssen hinter Gitter - Opfer leidet bis heute unter der Tat

MÜNSINGEN. Um ihm eine Abreibung zu verpassen, entführten zwei junge Männer einen 19-jährigen Kumpel aus Münsingen, quälten, bedrohten und demütigten ihn und nahmen ihm am Ende auch noch sein ganzes Geld ab. Das Tübinger Landgericht verurteilte am Donnerstag den Haupttäter, der das brutale Geschehen weitgehend bestimmte, wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, erpresserischen Menschenraubs und schwerer räuberischer Erpressung zu einer Jugendstrafe von vier Jahren. Sein Komplize muss für drei Jahre hinter Gitter.

Die beiden Angeklagten hatten am 14. Dezember 2024 beschlossen, sich an dem 19-Jährigen zu rächen, weil er angeblich seine eigene Schwester geschlagen und einen Freund bei der Polizei verpfiffen haben soll. Doch alle Vorwürfe hätten nur auf Gerüchten basiert, so der Vorsitzende Richter Dirk Hornikel bei der Urteilsverkündung. Die Beweisaufnahme habe gezeigt, dass »an diesen Gerüchten nichts dran gewesen ist«.

Massiver Vertrauensbruch

Mit der Tat hätten die beiden Angeklagten das Leben des 19-Jährigen nachhaltig verändert. Er leide unter Schlafstörungen, habe das Vertrauen in Freunde verloren, habe immer noch große Angst und müsse therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Auch bei den Familien des Opfers und der Täter habe das Geschehen im psychischen Bereich »erhebliche Einschläge verursacht«. Was man am Donnerstag auch miterleben konnte, als Mutter und Schwester des 24-jährigen Angeklagten bei der Urteilsverkündung in Tränen ausbrachen.

Ihm hielt das Gericht insbesondere vor, dass er bei der Tat seinen ahnungslosen, besten Freund in einen Hinterhalt gelockt habe. Dies sei ein »massiver Vertrauensbruch« gewesen. Der 24-Jährige hatte als Fahrer die hinterlistige Entführung ermöglicht und vor allem bei der größten Demütigung des Opfers auch am Steuer gesessen. In jener Nacht war diese Demütigung hämisch als »Gassi gehen« bezeichnet worden, womit gemeint war: Der 19-Jährige wurde mit einem Abschleppseil an die Anhängerkupplung des Autos gebunden und hinter dem Fahrzeug hergezogen. Der 20-jährige Angeklagte hatte die schmähliche Prozedur mit dem Handy gefilmt und die Aufnahmen später an Freunde weitergeschickt.

Die Staatsanwältinnen Mona Medic und Edith Zug forderten eine Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten für den Haupttäter und von fünf Jahren und zehn Monaten für dessen Komplizen. Die Angeklagten seien gleichermaßen verantwortlich für das Tatgeschehen und hätten eine große kriminelle Energie entwickelt, betonte Medic.

Haupttäter nach Jugendstrafrecht verurteilt

Soweit wollte das Gericht im Strafmaß nicht gehen. Die Jugendkammer sah zwar eine Mittäterschaft des 24-Jährigen bei der Entführung, sprich Freiheitsberaubung, wie auch bei der gefährlichen Körperverletzung. Zu der späteren räuberischen Erpressung, als dem Opfer noch 700 Euro von seinem Konto abgeknöpft wurden, habe er nur Beihilfe geleistet, so das Gericht.

Auch bei dem Haupttäter, einem 20-Jährigen aus dem Raum Münsingen, ging die Jugendkammer im Strafmaß nach unten. Der Grund: Entgegen dem Vorschlag der Jugendgerichtshilfe verurteilte das Gericht den 20-Jährigen nicht nach Erwachsenen-, sondern nach Jugendstrafrecht. Seine Zeit des Aufwachsens sei katastrophal und desolat gewesen. In seiner Entwicklung sei er deshalb noch einem Jugendlichen gleichzusetzen. Die Richter folgten damit dem Vorschlag von Verteidigerin Julia Geprägs. (GEA)