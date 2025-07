Münsinger Entführer haben ihr Leben bisher nie in den Griff bekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Im Prozess um die brutale Entführung eines 19-Jährigen aus Münsingen im Dezember 2024 ging es am Montag vor der 3. Großen Jugendkammer des Tübinger Landgerichts um die bisherige Lebensgeschichte der beiden Angeklagten. Obwohl erst 24 und 20 Jahre alt haben sie schon einiges durchgemacht und deshalb ihr Leben auch noch nicht in den Griff bekommen, nicht zuletzt, weil sie auch mit Blick auf ihre Familien schwierige Startbedingungen hatten.

Am deutlichsten sieht man dies bei dem 20-jährigen Haupttäter, der sein Entführungsopfer geschlagen, getreten, mit einer Soft-Air-Pistole bedroht und gedemütigt hat (der GEA berichtete). Seinen Vater kennt der 20-Jährige fast nicht, seine Mutter kam mehrmals in Haft, weshalb er und seine Schwester in eine Pflegefamilie gesteckt wurden. Die Schwester konnte sich in die neue Familiensituation einfügen. Er offenbar nicht.

Aus Pflegefamilie geflogen

Der Junge zeigte dort »grenzverletzende Überschreitungen« und Auffälligkeiten, wie es ein Jugendgerichtshelfer am Montag beschrieb. Der Pflegefamilie wurde es zu viel. Der Junge musste den Familienverbund verlassen und wurde einer Jugendhilfeeinrichtung, sprich betreute Wohngruppe, zugewiesen.

Als die Mutter wieder aus dem Knast kam, zog er zurück zu ihr. Das klappte wieder nicht. Er entwickelte, wie er angab, eine Spielsucht, ging nicht mehr in die Schule, fing an, Alkohol zu trinken. Als seine Mutter wieder ins Gefängnis kam, musste er zurück in eine Jugendhilfeeinrichtung. Dort beging er eine Brandstiftung und wurde danach zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Lebensunterhalt mit Drogen finanziert

Der 20-Jährige war auch in der Jugendpsychiatrie und mehrmals in einer Therapie. Außerdem versuchte er, seinen Lebensunterhalt durch den Verkauf von Drogen zu finanzieren. Mit Ach und Krach schaffte er den Förderschulabschluss.

Der Angeklagte hat aber auch eine andere Seite. Wenn er, wie im Knast, einen festen Rahmen hat, kann er überraschende Leistungen abrufen. So erzielte er auf diese Weise einen sehr guten Haupt- und Realschulabschluss. Im Gefängnis will er nun eine Ausbildung zum Koch beginnen, erklärte er. Warum ging das vorher nicht? »Mir hat die Motivation gefehlt«, meinte er.

Von Mitschülern gemobbt

Auch sein Kumpel, mit dem er den 19-jährigen Münsinger aus Rachegründen entführte, hat einen gebrochenen Lebenslauf. Weil er sehr übergewichtig gewesen sei, hätten ihn seine Mitschüler in der Schule viel gemobbt, berichtete er. Nach der Schule begann er eine Ausbildung, die er allerdings nicht abschloss. Im Alter von 13 Jahren beging er nach einem »schwerwiegenden Vorfall«, wie es der 24-Jährige nannte, seinen ersten Selbstmordversuch.

Der 24-Jährige hat kaum Freunde. Er lebt noch zuhause, weil er bisher keinen festen Job gefunden hat. Im Oktober vergangenen Jahres hat er nach eigener Aussage nochmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Inzwischen hat er sich den Magen verkleinern lassen und ist nun nicht mehr übergewichtig.

Der Prozess wird am Donnerstag, 31. Juli, mit den Plädoyers fortgesetzt. Wahrscheinlich wird es an dem Tag auch ein Urteil geben. (GEA)