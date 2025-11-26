Münsinger Autorin veröffentlicht ihren ersten Romantasy-Roman »Imperia«

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Seit ihrem 13. Lebensjahr bereits schreibt die 31-Jährige Münsingerin. Schon damals füllte sie ganze Collegeblöcke mit Geschichten, die sie ihren Freundinnen zum Lesen gab – und begeistertes Feedback erhielt. Vier Jugendgeschichten hatte sie schon fertig geschrieben, bevor sie nun mit »Imperia« ihr bislang ambitioniertestes Projekt vorlegt. Carmen B. studierte Lehramt für Sonderpädagogik und arbeitet heute in Reutlingen als Lehrerin an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Sie beschreibt sich selbst als sehr rührig, kreativ und tief verwurzelt im Fantasy-Genre, das sie seit ihrer Kindheit begleitet und mit Genuss liest. Nun lässt sie ihre Leidenschaft in eine Welt fließen, die sie selbst erschaffen hat.

»Imperia« entstand innerhalb der zurückliegenden eineinhalb Jahre und umfasst 376 Seiten, die Leserinnen und Leser in eine dystopische Zukunftswelt entführen. Darin treffen Macht, Magie und Moral aufeinander. Mit diesem Buch schlägt Cleo B. Moon ein neues Kapitel auf – mutig, erwachsen und komplex. Meist am Abend, nach einem Tag im Schuldienst, setzt sie sich hin und schreibt – getrieben von einer Geschichte, die unbedingt erzählt werden will. »Das Rohmanuskript ist in vier Monaten entstanden, aber die Überarbeitung nahm beinahe ein Jahr in Anspruch«, erzählt Carmen B. Mit großer Sorgfalt feilte sie an Dramaturgie, Rhythmus und emotionaler Tiefe des Romans. Zum ersten Mal ließ die Autorin ein Manuskript professionell lektorieren, nahm Coverdesign, Korrektorin, Buchsetzerin und Druckerei in Anspruch – ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg vom Schreibgefühl zur schriftstellerischen Reife.

Charaktere im Buch entwickeln Eigenleben beim Schreiben

Dass sie unter dem Pseudonym Cleo B. Moon schreibt, hat einen guten Grund. »Ich möchte nicht, dass meine Schüler mich mit dem Buch in Verbindung bringen.« Ihre Geschichten entwickelt sie intuitiv, ihre Schreibweise ist bunt und lebhaft. Während sie Anfang, Wendepunkt und Ende bereits zu Beginn des Schreibprozesses klar vor Augen hat, entstehen die Wege dazwischen im Fluss des Schreibens, lebendig, überraschend und oft in Momenten, die selbst die Autorin staunen lassen. Denn ihre Charaktere entwickeln ein Eigenleben, manchmal kommen ganz neue Protagonisten hinzu, die dann in die Handlung unvorhergesehen eingreifen und die Richtung ändern. Diese kreative Freiheit macht ihre Geschichten unvorhersehbar und authentisch.

»Imperia« ist der Name einer Stadtsiedlung, in der nur Frauen nach einem strikt durchstrukturierten System in verschiedenen Bezirken leben. Die Anführerin ist eine Diktatorin, sie manipuliert, täuscht und lügt. So lange, bis bei der Protagonistin des Buchs Zweifel aufkommen. Sie verlässt ihre Bezirke und stellt fest, dass es sehr wohl Männer gibt: in einem gesonderten Randbezirk, abgeschieden und nur zu Zuchtzwecken gehalten. Nun endlich können die Frauen ihr stetiges Kampftraining zur Befreiung der Männer einsetzen.

Erste Auflage mit 1.000 Exemplaren

Spannung ist garantiert, ebenso fehlen auch Intrigen, Liebe, Hass, Leidenschaft und Erotik nicht. Doch wie es für eine Serie sein soll, geben alle Hintergründe erst in Band zwei und drei einen Sinn, und so manches Rätsel löst sich erst nach und nach auf. Im Selbstverlag veröffentlicht Carmen B. ihre Erstauflage mit 1.000 Exemplaren. Sie können im Buchhandel oder in ihrem Online-Shop erworben werden. Für die Autorin ist »Imperia« mehr als nur ein Buchprojekt: Es ist ihr Beweis dafür, dass Träume wachsen dürfen. Und sie hat ein klares Ziel: »Ich möchte Geschichten schreiben, Menschen damit berühren und sie in fremde Welten entführen. Vielleicht kann ich damit ja eines Tages auch etwas verdienen.«

Cleo B. Moon wünscht sich, dass Leser, die ihre Bücher aufschlagen, den Alltag vergessen und ganz in jenen Welten versinken, die sie erschaffen hat. Und dass ihre Figuren weiterleben – in den Köpfen und Herzen der Menschen, die sie begleiten. Derzeit arbeitet sie bereits am zweiten Band der Reihe, der Plot für Band drei steht ebenfalls. »Imperia« ist also erst der Anfang. Es ist ein fantasievolles und leidenschaftliches Romantasy-Buch, das auch vom Mut der Autorin erzählt, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Die Autorin hofft, dass das Buch in ihrem Online-Shop noch vor Weihnachten zu haben sein wird. Am Samstag, 28. März, wird Carmen B. in der Münsinger Zehntscheuer um 18.30 Uhr aus ihrem Buch lesen und hofft auf viele Besucher die bereit sind, Feuer zu fangen – Anmeldung ab jetzt ist möglich. Mehr Infos hierzu gibt es in Social Media oder in der Stadtbücherei Münsingen. (GEA)