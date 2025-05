Münsingen lässt sich Ganztagsbetreuung mit dem Bau von Mensen etwas kosten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der Kindergarten im Münsinger Kirchtal feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen, platzt zwischenzeitlich allerdings aus allen Nähten, seine Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. Aktuell werden hier zwei Ganztagsgruppen und zwei zeitgemischte Gruppen von 17 Erzieherinnen, sieben Inklusionskräften, drei Auszubildenden und zwei Springkräften betreut. Mitte April hat der Gemeinderat die Räumlichkeiten in Augenschein genommen. »Alles ist überholt, eine Erweiterung ist dringend notwendig«, stellte Gremiumsmitglied Hartmut Pioch fest. Bürgermeister Mike Münzing machte deutlich, dass das Projekt zur Erweiterung und zum Umbau des Kindergartens, durch das auch eine Mensa hinzugewonnen wird, nicht infrage gestellt werde. Allerdings würden die Maßnahmen und insbesondere deren Finanzierung »eine riesige Herausforderung« bedeuten, zumal in allen Kindergärten lediglich 12 Prozent der Kosten gedeckt seien. »Aber wir müssen unserer Pflichtaufgabe gerecht werden und hoffen auf entsprechende Zuweisungen«, so Münzing.

Nicht genug Platz zum Essen

Derzeit fehlt es an Platz zur Einnahme des Mittagessens, deshalb soll im Norden angebaut werden. Die bestehende Küche zwischen Gruppe eins und zwei soll erweitert werden, außerdem gibt es einen zusätzlichen Mehrzweckraum, der als Mensa dienen kann. Der Anbau erfolgt laut Bauamtsleiter Alfred Schnürch zweigeschossig mit Flachdach, dadurch kann auch mehr Raum für die Mitarbeitenden gewonnen werden. Vor allem neue Toiletten sind für das Personal notwendig. Bisher gibt es für alle Mitarbeitenden nur eine Toilette, die gleichzeitig als Wickelraum dient. Auch ausreichend Schlafplätze soll es durch die Erweiterung im Obergeschoss geben. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 1,1 Millionen Euro, hat einen Antrag auf Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 540.000 Euro gestellt.

Die Grundschule im Hardt erhält durch Anbau eine neue Mensa, außerdem wird eine neue Heizanlage gebaut. Foto: Maria Bloching

Eine Mensa braucht auch die Grundschule am Hardt in Auingen. Sie soll das umgenutzte Klassenzimmer im Osthaus ersetzen, das derzeit als Mensa dient. Ursprünglich gingen die Gedanken in Richtung Erweiterung, um den steigenden Schülerzahlen mit einer gesicherten Dreizügigkeit gerecht zu werden. Bei einer Ortsbegehung und bei Gesprächen mit der Schulleitung wurde laut Schnürch allerdings klar, dass ein Neubau mehr Vorteile bringt. Dies insbesondere deshalb, weil dadurch bis zur Fertigstellung die bisherige Mensa weiterhin zum Essen genutzt werden kann.

Energetische Sanierung kostet