Münsingen: Kosten für Schulbusse belasten Familien

MÜNSINGEN. Schüler, die nicht in der Nähe ihrer Schule wohnen, sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und haben sonst so gut wie keine Alternative, den Unterricht zu besuchen. Wer eine weiterführende Schule oder ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) besucht, wurde schon bisher zur Kasse gebeten. Für Grundschulkinder war jedoch bis Ende 2025 die Beförderung kostenlos und wurde vom Landkreis komplett übernommen. Seit dem Jahr 2018 aber, so ist vom Kreisamt für nachhaltige Entwicklung beim Landratsamt Reutlingen zu erfahren, ist das Defizit in der Schülerbeförderung von rund 0,97 Millionen Euro auf rund 1,75 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen.

Defizit in der Schülerbeförderung ist gestiegen

Als Gründe werden nicht dynamisierte Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der Schülerbeförderungskosten und gestiegene Kosten für Verkehre aufgeführt. »Neben den steigenden Kosten für Betriebsleistungen im ÖPNV sind auch die Kosten für Sonderbeförderungen zu den SBBZ aufgrund gestiegener Lohn- und Energiekosten und gestiegener Schülerzahlen deutlich angestiegen«, heißt es in einem Schreiben vom 20. November, das vom Landkreis an die Schulträger versandt wurde. Vor diesem Hintergrund und der aktuell herausfordernden Haushaltslage hat der Kreistag in seiner Sitzung am 15. Oktober die Schülerbeförderungskosten ab Januar 2026 angepasst.

Eingeführt wird eine Eigenanteilspflicht für Grundschulkinder in Höhe von 70 Prozent des günstigsten Zeitfahrscheins im Naldo. Das sind ab Januar monatlich 34,40 Euro. Auf diesen Betrag wurde nun auch der Eigenanteil für Schüler an SBBZ-Einrichtungen ab Klasse 5 erhöht. Familien mit Schülern an Haupt- und Werkrealschulen müssen künftig 100 Prozent des günstigsten Zeitfahrscheins selbst tragen, das entspricht pro Monat 49,09 Euro. Alle anderen Schüler von Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien und Beruflichen Schulen zahlen ebenfalls diesen Betrag. Die Eigenanteile sind für elf Schulmonate zu entrichten, für August wird laut Landratsamt kein Eigenanteil erhoben. Auch die Kostenerstattung für Fahrten zum Schwimmunterricht werden grundsätzlich nicht mehr übernommen.

Schüler, die nahe an der Schule wohnen, zahlen mehr für die Nutzung des Busses

Für Arnd Brändle, Schulleiter der Grundschule, und Kathrin Wecker, Schulleiterin der Gustav-Heinemann-Schule am Bildungszentrum im Lautertal, ist das ein großes Problem. »Schüler in Städten können zu Fuß oder mit dem Fahrrad den Unterricht besuchen. Diese Möglichkeit haben unsere Kinder, besonders die aus Bremelau und Dürrenstetten, nicht«, sagt Brändle. Völlig unverständlich ist für ihn und seine Kollegin, dass Familien mit Schülern aus Buttenhausen und Hundersingen, die näher als zwei Kilometer zum Bildungshaus wohnen, noch tiefer in die Tasche greifen müssen als jene, die weiter weg wohnen. »Das hat sicherlich zur Folge, dass viele Eltern ihre Kinder künftig mit dem Auto zur Schule bringen, was mehr Verkehr und mehr Gefährdungspotenzial mit sich bringt«, so Wecker.

Zwei Grundschüler einer Familie aus Buttenhausen zahlen nach diesem Rechnungsmodell künftig rund 100 Euro, aus Bremelau kostet die Fahrt für zwei Grundschüler demnach 68,80 Euro. »Es wird immer darüber gesprochen, wie wichtig Bildung ist und dass sie besser werden muss. Und jetzt wird genau hier und für mich an der falschen Stelle gespart«, moniert Brändle. Seine Kollegin Tanja Glück von der Hohensteinschule kann die Entscheidung des Kreistages nicht nachvollziehen. Viele Kinder, insbesondere aus Bernloch, Meidelstetten, Oberstetten und Ödenwaldstetten, kommen während der Sommermonate oft mit dem Fahrrad, steigen bei schlechtem Wetter einfach in den Bus. Das ist künftig nicht mehr so einfach möglich.

Es kommen wohl mehr Elterntaxen zum Einsatz

Eltern hätten bereits jetzt angekündigt, keine Fahrkarten kaufen zu wollen, sondern ihre Kinder bei schönem Wetter mit dem Fahrrad zu schicken und bei schlechtem Wetter Fahrgemeinschaften zu bilden. Wer den Bus nur über die Wintermonate nutzen will, muss zunächst die vollen Schülerbeförderungskosten für das ganze Jahr zahlen, später dann einen Antrag auf Kostenerstattung für jene Monate stellen, an denen mit dem Fahrrad gefahren wird. Glück sieht vor allem die Kinder aus Eglingen ungerecht behandelt: »Sie wohnen so weit weg und können kaum mit dem Fahrrad, ganz sicher nicht zu Fuß kommen.«

Die beiden Söhne von Anke Burger aus Gundelfingen besuchen die Klassen 1 und 4 an der Lautertalschule. Bisher fahren sie kostenlos. Künftig muss sie für beide Kinder 68,80 Euro monatlich zahlen. Für manche Familien, so ist sich die Elternbeirätin sicher, gehen diese Kosten mit enormem finanziellem Aufwand einher. Es wurde deshalb eine Petition gestartet, die dagegen angehen will. Rebecca Hummel ist bei der Stadt Münsingen als Amtsleiterin für Bildung und Soziales zuständig, gleichzeitig sitzt sie im Kreistag. Grundsätzlich, so sagt sie, stehe der Kreishaushalt vor extremen Herausforderungen. »Es gibt an vielen Stellen Einsparungen, und es ist bedauerlich, dass es an dieser Stelle vor allem die Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum trifft«, sagt sie. Auf die Situation speziell im ländlichen Raum sei bei der Diskussion hingewiesen worden. Die Mehrheit des Kreistages habe jedoch bei der Entscheidung zur Einführung der Gebühren für Grundschüler damit argumentiert, dass auch bei weiterführenden Schulen die Kosten nicht übernommen werden.

»Es ist sehr bedauerlich, dass es an dieser Stelle vor allem Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum trifft«

Da die innerstädtischen Bildungsfahrten – etwa zu Schwimmbädern – nicht mehr vom Landkreis getragen werden, komme auf die Stadt Münsingen allein dadurch eine Mehrbelastung von 40.000 Euro jährlich zu. »Ich hoffe, dass die Angebote des ÖPNV trotzdem weiterhin genutzt werden und es nicht zu noch mehr Elterntaxis kommt, die vor den Schulen stehen und für noch mehr Verkehr sorgen«, sagt Hummel. (GEA)