Mørt begeistert Folkrock-Fans im Sportheim Bleichstetten

ST. JOHANN-BLEICHSTETTEN. Ein Fast-Heimspiel hatte Sänger und Songwriter Martin 'Mørt' Baur aus Glems bei seinem Auftritt nach einer kleinen Auszeit. Zum ersten Mal gastierte er in der gut besuchten Sportgaststätte Bleichstetten in der Reihe »Kultur am Wald«, initiiert von Mitgliedern des SV Bleichstetten. »Beim Waldhock hatte ich meinen Einsatz vor der Hauptband. Das hat mich drauf gebracht, hier mal im Sportheim zu spielen«, erzählt er.

Für seine Schüler und Fans - ein Weitgereister kam aus Essen - bot sich die Möglichkeit, ihn wieder live zu erleben. Sie schwören auf sein Repertoire, kennen die Texte, sangen mit, klatschten begeistert im Takt. Das Publikum schien in der Folkrock-Szene der 1960er-Jahre firm zu sein, es genoss die Mischung aus Folk-Elementen und Rockmusik. Zu Mørts Favoriten gehört der Brite Cat Stevens, der sich mit den 1970 erschienenen Titeln wie »Father and Son« und »Lady D’Arbanville« einen Namen machte. Auch die englische Rockband Pink Floyd, die mit ihrer Musik einen neuartigen Stil schuf, hat es ihm angetan.

Den Sound des US-amerikanischen Country-Sängers, Schauspielers und Songwriters Johnny Cash hatte er ebenso parat wie den des Folkrock-Duos Simon and Garfunkel. Baur lieferte seine Interpretation zu »The Boxer«, eine der letzten Singles vor der Trennung des Duos im Jahr 1970. Ganz im Sinne des Publikums war auch der Renner »Living Next Door to Alice« von Smokie. »Ich integriere auch traditionelle Stücke«, verriet Baur. Wie etwa »Ye Jacobites by Name«, ein bekanntes schottisches Volkslied, oder »Whiskey in the Jar«, ein aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammendes irisches Volkslied über einen Straßenräuber, das unter anderem »The Dubliners«, eine der berühmtesten Bands der Irish Folk Music, bekannt gemacht haben.

Musiker ohne Notenkenntnisse

Baur ist als Einzelkämpfer unterwegs, gibt Gitarrenunterricht und Konzerte, tingelt durch Deutschland. »Übrigens waren wir damals vier Martins in der Klasse. Dann wurde aus mir eben ein Mørt«, ließ er wissen. Mit 14 Jahren bekam er seine erste Gitarre geschenkt und brachte sich das Spielen selbst bei, ohne Noten zu kennen. »Seit über 40 Jahren bin ich Musiker. Am Anfang trat ich nur mit Gitarre auf«, erinnerte er sich. Dann habe ihn jemand darauf aufmerksam gemacht, es auch als Sänger zu versuchen. »Und ich habe versucht, was halt alles geht«, sagte er lachend. Er versuchte sich auch im Komponieren, greift aber lieber auf die Titel bekannter Sänger und Bands zurück. »Ich interpretiere mit Respekt vor dem Original«, bekannte er.

Inzwischen ist er in ganz Deutschland unterwegs, hat seinen eigenen Fanclub in Essen. Bei seinen Auftritten sei es ihm wichtig, den Zuhörern die Musik zu vermitteln, sie zufrieden rausgehen zu sehen. »Es ist schön, wieder auf der Bühne zu sein, euch zu sehen«, gestand er dem Publikum. (GEA)