Loopings, Lichtershow und Lasertechnik auf dem Upfinger Fluggelände

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-UPFINGEN. Es wird ein Flugplatzfest mit Freundschaftsfliegen und bestimmt keine Insiderveranstaltung, so sieht der Modellflugverein St. Johann sein Event am Wochenende 19. und 20. Juli. »Es werden neben Piloten aus der Umgebung, Teilnehmer an Europa- und Weltmeisterschaften, die qualitativ höherwertig unterwegs sind, ihre Flugkünste zeigen«, betont Schriftführer Ingo Droemer. Die Vorführungen seien als Freundschaftsfliegen, als »Vorfliegen« gedacht und auch Vereinsmitglieder würden »ihre Schätzchen« präsentieren.

Gemeint sind deren selbst gebaute Modellflugzeuge der unterschiedlichsten Kategorien. Ihre maßstabsgetreu nachgebauten Flieger reichen von Segelflugzeugen über Typen mit Verbrennungsmotor bis zu turbinengetriebenen Jets und Helikoptern. Seien es die Darbietungen im Seglerschlepp, im Kunstflug, als Oldtimerdemonstration - die Anforderungen an die Piloten sind komplex, technisches Know-how und fliegerisches Können vorausgesetzt.

Mit einer »Nachtflugshow mit Special Effects« bietet sich den Besuchern ein weiteres unterhaltsames Spektakel nicht nur am Himmel. Zu sehen seien beleuchtete Flugzeuge bei sensationellen Nachtflügen, kräftig angestrahlte Bäume und es gebe Lasermusikeinlagen. »Was den Mitgliedern eben so einfällt«, weiß Droemer. »Es ist kein Wettbewerb. Wir wollen einfach Freude zurückbringen, Beisammensein und Geselligkeit erleben bei Essen und Trinken. Und alles bei freiem Eintritt.« Die Parkplätze unterhalb des Fluggeländes sind ausgeschildert, egal ob von Eppenzill oder Upfingen kommend. »Wir möchten der Öffentlichkeit unseren Sport vorstellen, Informationen dazu geben und den Gästen zwei gesellige Tage bieten.«

Praxis und Theorie des Modellflugzeugbaus

Mit der Präsentation seiner Leidenschaft Modellflug war der 1998 gegründete und inzwischen gut 50 Mitglieder starke Verein auch in der Grund-, Haupt- und Werkrealschule St. Johann aktiv. »Im Werkunterricht versuchten wir, den Schülern unser Hobby näherzubringen«, berichtet Droemer. Zwei Monate lang, einmal wöchentlich in drei Unterrichtsstunden vermittelten Vereinsmitglied Hans Schweizer und er Wissenswertes zum Thema Fliegen. Angefangen von Thermik, Aufwind und Windverhältnissen über Tragflächenprofile und Antriebe bis hin zu Fernbedienung und Steuerung. »Als erstes waren wir auf dem Flugfeld, damit die Kinder sich eine Vorstellung davon machen konnten, was sich dort abspielt.«

Im Werkunterricht erhielt dann jeder der acht Schüler einen Baukasten für ein Modell-Segelflugzeug. Einzelteile zusammenleimen, mit Feile und Schmirgelpapier in Form bringen und anschließend ein farbiges Design aufbringen: Mehrere Arbeitsschritte waren angesagt. Auf dem Flugplatz zeigte sich dann, ob die Freiflugmodelle mit mehr als einem Meter Spannweite dem Wurf standhielten. »Wir wollen die Schüler ans Modellfliegen heranführen, zeigen, dass man auch was Sinnvolles machen kann«, fügt Droemer an. Denn durch das Modellfliegen könnten sich - ebenso wie beim richtigem Fliegen - berufliche Perspektiven eröffnen, könnten sich interessante Kontakte entwickeln, ist sich Droemer sicher. Außerdem biete der Verein den Schülern Unterstützung an. »Schon so mancher hat durch das Modellfliegen zu seinem Beruf gefunden.« (GEA)