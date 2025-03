Live-Übertragung der Dartscheiben und Ergebnisse auf Großbildleinwänden war eines der Highlights beim Dartturnier am Samstag in der Undinger Steinbühlhalle. Erst kurz vor Mitternacht stand der Sieger Sven Bernd nach einem aufregenden Wettbewerbstag fest.

Super Dart-Stimmung in der Undinger Steinbühlhalle Foto: Gabriele Bimek Super Dart-Stimmung in der Undinger Steinbühlhalle Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.