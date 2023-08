Das Wasser unterm Kiel wird immer weniger: Sinkende Pegelstände werden auch auf der Lauter zunehmend zum Problem. Um das Gewässer, seine Flora und Fauna zu schützen, kündigt das Landratsamt Reutlingen eine neue Verordnung an. Unter diesen Rahmenbedingungen stoße sein Kanuverleih an die Grenzen der wirtschaftlichen Machbarkeit, sagt Vincent Schmack.

Vincent Schmack ist der einzige Kanuverleiher im Lautertal. Zum Ende der Saison stellt er den Betrieb ein. Foto: Schrade Vincent Schmack ist der einzige Kanuverleiher im Lautertal. Zum Ende der Saison stellt er den Betrieb ein. Foto: Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.