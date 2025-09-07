Lebendiges Museum: Wings & Wheels begeistert auf dem Hayinger Segelflugplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. »Wings & Wheels« war auch in seinem dritten Jahr wieder ein voller Erfolg. »Wir haben so viele Teilnehmer wie noch nie«, freute sich Christoph Brändle, zweiter Vorsitzender des Luftsportvereins Hayingen. Auf dem Segelflugplatz trafen sich am Samstag und Sonntag tausende Enthusiasten und genossen die Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart. Der Geruch von verbranntem Kerosin und Benzin stieg in die Nase, glänzende Chromkarossen funkelten im Sonnenlicht und der Klang von knatternden Propellermaschinen und röhrenden V8-Motoren erfüllte die Luft. So war das Event auch diesmal wieder ein Muss für Fans historischer Flugzeuge, US-Cars und legendärer Motorräder. Das Grollen der Motoren, das metallische Blitzen in der Sonne, das Staunen in den Gesichtern der Besucher, wenn ein Flugzeug im Kunstflug über ihren Köpfen Loopings flog – all dies macht von Jahr zu Jahr den Reiz dieser Veranstaltung aus.

Brändle schätzte die Besucherzahl zwischen 5.000 und 10.000, vor allem am Sonntag strömten sie in Scharen aus nah und fern auf das weitläufige Gelände. Familien mit Kindern, Technikbegeisterte, Oldtimer-Liebhaber und Motorradfans – sie alle einte die Begeisterung für Motorenkultur, Geschichte und glänzenden Chrom. Auf der Startbahn dröhnten die Motoren: Von der Piper Cub über die historische Cessna bis hin zum liebevoll restaurierten Doppeldecker vergangener Jahrzehnte – die Vielfalt an Oldtimerflugzeugen war beeindruckend. »Rund 100 Piloten aus dem gesamten süddeutschen Raum fliegen zu uns, landen, bleiben ein wenig beim Fest und starten dann wieder«, so Brändle.

Kunstflüge lassen Publikum staunen

20 befreundete Piloten waren extra gekommen, um die Besucher mit ihren Kunstflügen zu erfreuen. Mit donnerndem Motor hoben die kleinen Maschinen ab, drehten elegante Runden über dem Platz, absolvierten Loopings oder Sink- und Sturzflüge. So auch Udo Markert, der Vorsitzende des Luftsportvereins. Er stieg am Sonntag gleich mehrmals in seine Pitts S1 Doppeldecker-Maschine, um das Publikum am Boden staunend den Blick gen Himmel richten zu lassen. Besonders begehrt waren auch die Rundflüge über die Alb mit dem weltgrößten aktiven Doppeldecker »Antonow An-2«, in dem bis zu acht Passagiere Platz fanden. »Sicherheit hat absolute Priorität, deshalb haben wir auch professionelle Flugleiter im Einsatz«, sagte Brändle.

Viele besondere US-Cars konnten besichtigt werden. Foto: Maria Bloching Viele besondere US-Cars konnten besichtigt werden. Foto: Maria Bloching

Während sich am Himmel die Flieger präsentierten, glänzte auf dem Boden das, was das zweite Herzstück von »Wings & Wheels« ausmacht: Am Samstag waren rund 600 klassische US-Cars gekommen, am Sonntag sogar etwa 1.000 Fahrzeuge. Wie in einem Freiluftmuseum standen die chromblitzenden Straßenkreuzer aufgereiht auf der Wiese und präsentierten sich bei bestem Wetter dem beeindruckten Publikum: Cadillac Eldorados, Chevrolet Impalas, Ford Mustangs – allesamt makellos restauriert, mit viel Liebe zum Detail.

Harley-Davidson-Fans kamen voll auf ihre Kosten. Foto: Maria Bloching Harley-Davidson-Fans kamen voll auf ihre Kosten. Foto: Maria Bloching

Besondere Lackierungen, breite Kühlergrills, geschwungene Linien: Diese Autos sind nicht einfach Fahrzeuge – sie sind rollende Kunstwerke, die Geschichten erzählen. »Von Freiheit, Rebellion und von einer Zeit, in der das Leben auf vier Rädern begann«, wie ein stolzer Fahrzeugbesitzer erklärte. Ein weiteres Highlight waren die imposanten Harleys. Die knatternden V-Twins, die breiten Lenker, die individuellen Umbauten – jede Maschine einzigartig und ein Ausdruck von Persönlichkeit und Leidenschaft. Besucher duften nicht nur staunen, sondern auch hier und da probesitzen, fachsimpeln oder sich mit den Besitzern austauschen.

Zahlreiche Piloten setzten sich mit ihren besonderen Maschinen Hayingen zum Ziel. Foto: Maria Bloching Zahlreiche Piloten setzten sich mit ihren besonderen Maschinen Hayingen zum Ziel. Foto: Maria Bloching

»Wir wollen, dass unser Fest einen Erlebnischarakter hat. Es soll nicht nur was zum Sehen geben, sondern zum hautnahen Miterleben. Dazu gehören auch unsere Live-Musik und die Tanzvorführungen«, sagte Christoph Brändle. So kamen Partyfans am Freitag- und Samstagabend voll auf ihre Kosten. An beiden Abenden war mit der Band »Granny’s Nightmare« und mit »King Ralf« beste Stimmung geboten, am Sonntag sorgten »Alb-Dudler« und »Wild Country & Udo G.« für musikalische Unterhaltung. Foodtrucks stillten den Hunger der Gäste. (GEA)