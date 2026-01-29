Lösungsansätze vom »Runden Tisch« für vereinfachte Fasnetsveranstaltungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-STEINHILBEN. Die Erwartungen der Narrenvereine auf Erleichterung bei der Durchführung von Fasnetsveranstaltungen waren hoch, als sie auf Einladung der Narrenzunft Steinhilben zur Podiumsdiskussion in die Augstberghalle gekommen waren. Sie versprachen sich Lösungsansätze vom »Runden Tisch«, an den das Innenministerium Baden-Württemberg 2018 Landes-, Kreis-, Kommunal- und Vereinigungsvertreter gebeten hatte. Immerhin hat er zum Ziel, Bürokratie abzubauen, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und vor allem die sicherheitsrelevanten Anforderungen praxisnäher zu gestalten. Sieben Jahre später also eine Zwischenbilanz, die jedoch recht ernüchternd ausfiel.

Hohe Erwartungen von Narrenvereinen an den »Runden Tisch«

Statt greifbarer Ergebnisse wurden die bekannten Probleme in die Diskussion eingebracht: die Belastung der ehrenamtlichen Strukturen, die immer umfangreicheren Sicherheitsauflagen, der wachsende organisatorische und finanzielle Aufwand für Umzüge, Hallenveranstaltungen und Brauchtumsabende – alles Themen, die seit Jahren die Narrenzünfte belasten und umtreiben. Der »Runde Tisch« war einst mit dem Anspruch gestartet, Verwaltung, Sicherheitsbehörden und Ehrenamt an einen Tisch zu bringen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. In der Praxis scheint er jedoch vor allem ein Forum des Austauschs geblieben zu sein – mit noch recht überschaubarem praktischem Ertrag.

»Ein richtiges Ergebnis erkenne ich nicht. Für mich war der «Runde Tisch» sieben Jahre lang umsonst«, kritisierte ein Besucher. Reinhard Siegle, Präsident der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) und Teilnehmer am »Runden Tisch«, konnte das so nicht stehen lassen. »Klar, alle sind mit zu hohen Erwartungen und ohne Konzept reingegangen. Zwischendurch war noch Corona. Aber wir sitzen zusammen und suchen nach pragmatischen Problemlösungen, nach einem Schulterschluss zwischen Behörden, Ministerien und Veranstaltern«. Dicke Bretter seien eben auf die Schnelle nicht zu bohren. Man wolle vorherrschende Probleme gemeinsam angehen, die vor allem in den hohen Sicherheitsanforderungen liegen. Von Zufahrtssperren und Verkehrsregelungen über Ordnerkonzepte und Hygienestandards bis hin zu umfangreichen Einsatzplänen von DRK und Feuerwehr sind diese insbesondere für kleine, ehrenamtlich organisierte Vereine kaum noch zu stemmen.

Die Sicherheitsanforderungen steigen immer weiter

Laut Marc Hazotte, Zunftmeister bei der Narrenzunft Steinhilben, müssten Auflagen erfüllt werden, die zunehmend den Eindruck erwecken, für Großveranstaltungen konzipiert zu sein. Nicht aber für dörfliche Umzüge mit jahrzehntelanger Tradition. Klar wurde an diesem Abend: alle Beteiligten wünschen sich vom »Runden Tisch« mehr Mut zur Vereinfachung und mehr Vertrauen in gewachsene Strukturen. Dazu gehört laut Staatssekretär Thomas Blenke, seit 2023 Leiter des »Runden Tisches«, mehr Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen in der Gesellschaft. Die neue Landesregierung müsse »mutig die dicken Zöpfe im Bereich der Regulierungen abschneiden«. Auch bei den hohen GEMA-Gebühren brauche es Verbesserungen, wie etwa durch den Anschluss der Narrenvereine an den Vertrag des Landesmusikverbandes mit der GEMA.

Landtagsabgeordneter Manuel Hailfinger (CDU) hat den »Runden Tisch« einst in die Wege geleitet und fordert nach wie vor vereinfachte Vorgaben, um das Ehrenamt zu erleichtern. Dafür brauche es einen Ansprechpartner in der Landesregierung, aber nicht die Zuständigkeit vieler Ministerien. Niklas Barnstorf, Leiter der Bußgeld- und Verkehrsbehörde beim Landratsamt Reutlingen, bot sich als Ratgeber an. Mehrere aufgezeigte Wege könnten zum Ziel führen und auch den Veranstalter in der Haftung absichern. Dass das gelingt, braucht es die Kommune im Boot. In kleinen Gemeinden funktioniert das laut Katja Fischer, Bürgermeisterin von Trochtelfingen, recht gut. Man spreche sich vor einer Veranstaltung mit Polizei und allen Beteiligten ab und erstelle tragfähige Strukturen.

»Wir brauchen pragmatische Lösungen«

»Kleine Veranstaltungen halten uns am Laufen. Dafür brauchen wir – nicht nur an der Fasnet - aber die Polizei, die Feuerwehr und das DRK, um Sicherheit gewährleisten zu können«, gab Kurt Szofer, Ringpräsident des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg, zu bedenken. »Es gibt den Willen, Lösungen zu finden. Wir Narren sind dankbar für das Sprachrohr zum Innenministerium«, so das Fazit von Marc Hazotte, der auf mehr Ergebnisse vom »Runden Tisch« hofft. Bisher wurde konkret ein Wegweiser vom Landespolizeipräsidium für Großveranstaltungen verfasst, der sich primär an Behörden vor Ort richtet. Außerdem ist es laut Hazotte eine Erleichterung, dass für die gleichen wiederkehrenden Veranstaltungen nur noch alle drei Jahre eine Genehmigung beantragt werden muss.

»Wenn wir wollen, dass unsere Fasnet lebendig und bunt bleibt, brauchen wir klare Zusagen und Entlastungen«. Sollten diese bei immer weiter steigenden Anforderungen ausbleiben, drohe das Brauchtum »Fasnet« Schaden zu nehmen. Der Gesprächsbedarf ist nach wie vor groß, aber Reden allein reicht nicht. Dieser Abend hat gezeigt: der »Runde Tisch« muss vom Diskussionsforum zur echten Arbeitsplattform werden. Die Narren im Land wollen messbare Ergebnisse im Interesse der Vereine, der Ehrenamtlichen und einer lebendigen Fasnet. (GEA)