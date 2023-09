Kultursommer in Gammertingen: Ein Abend Jazz und ein Abend Countrymusik

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Die beiden lauen Sommerabende vom vergangenen Wochenende sowie die beiden Bands lockten zahlreiche Besucher nach Gammertingen zur Veranstaltung »Jazz vor dem Schloss«. Am Freitag entführten die vier Saxofonisten von »Carlas Saxaffair« auf eine außergewöhnliche Klangreise, am Samstag lud die Band Gentlemen’s Riot zum Mitsingen- und tanzen ein mit Country, Blues und Rockabilly Songs.

Stefanie Kloker von der Stadt Gammertingen organisierte die Veranstaltung maßgeblich mit und zeigte sich überaus zufrieden. Bereits am Freitag sei der Schlossplatz relativ gut gefüllt gewesen, und am Samstagabend mussten noch etliche Stühle dazu geholt werden. Der SV Bronnen als bewirtender Verein sorgte für das kulinarische Wohlergehen der Besucher.

Die vier Saxofonisten am Freitag starteten ihre musikalische Reise in Gammertingen mit der Ruine Baldenstein, um über die Schweiz nach Spanien zu gelangen und in Südamerika Halt zu machen. Tango und Salsa, orientalische Klänge oder Volksmusik – die durchweg eigenen Kompositionen von der Carlas Saxaffair waren ein Hörgenuss. Stefan Dudda von der Band verstand es dabei, das Publikum mit der Geschichte zum Lied einzustimmen und vorzubereiten. Der Gammertinger Unternehmer Klaus-Dieter Göggel (Alb-Outlet), der selbst mit der Band Workaholics Musik macht und langjährige Erfahrung hat, zeigte sich sehr beeindruckt: »Das ist schon profimäßig, was die Band bietet. Und alles Eigenkompositionen. Toll«, so Göggel.

Am Samstag sorgten die vier Jungs von Gentlemen’s Riot", alle aus Gammertingen und der Umgebung, mit ihrem Repertoire aus Country, Blues und Rockabilly und einigen eigenen Kompositionen für hervorragende Stimmung auf dem Schlossplatz. Seit zehn Jahren besteht die Band mittlerweile, und der Funke an der Freude an der Musik sprang auf dem Schlossplatz direkt auf die Gäste über. Mit Einbrechen der Dunkelheit füllte sich auch die Tanzfläche, und ohne mehrere Zugaben durfte die Band die Bühne nicht verlassen. (sr)