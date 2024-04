Die Gammertinger Albgemeinden Harthausen, Feldhausen und Kettenacker sollen nach Planungen des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben überproportional viele Windenergievorrangflächen bekommen. Der Gemeinderat will mit seiner Stellungnahme die Last erleichtern.

Bürger und Gemeinderat wollen mehr Abstand zu den geplanten Windrädern auch für die Gammertinger Albgemeinden. Foto: Jens Büttner/dpa/dpa Bürger und Gemeinderat wollen mehr Abstand zu den geplanten Windrädern auch für die Gammertinger Albgemeinden. Foto: Jens Büttner/dpa/dpa

