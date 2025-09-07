Kraftakt für die zehn besten Gespannpflüger bei Meisterschaften in St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Keine Frage: Von Mensch und Pferd wurde am Wochenende im Gestütshof St. Johann einiges an Muskelkraft abverlangt. Die zahlreichen Besucher, die am Sonntag zum Pflügewettbewerb der beiden Landesverbände der Interessengemeinschaft Zugpferde Baden-Württemberg und Bayern auf die Alb gekommen waren, konnten erahnen, wie mühsam das Bebauen der Felder und Äcker in früheren Zeiten war. Ein wahrer Kraftakt auch für die zehn Teilnehmer am Wettbewerb, die sich in fünf Wertungsklassen maßen. Aus ganz Deutschland kamen die Teilnehmer, denn auch andere Landesverbände nehmen an den Meisterschaften teil. Ein Teilnehmer war mit seinen Pferden sogar aus Bremen, ein anderer vom Spreewald angereist. Aus der Region gab es diesmal keine Teilnehmer. Die Pflüger sind ein relativ kleiner Kreis, wie Bernd Lieb, einer der Organisatoren der Meisterschaften, erklärt. Man kennt sich untereinander, tauscht sich aus, gibt sich gegenseitig Tipps. »Wir sind gute Freunde«, sagt Bernd Lieb. Die meisten betreiben das Pflügen als Hobby, auch wenn sie nebenher noch eine kleine Landwirtschaft unterhalten.

Wesentlicher ökologischer Faktor

Und dennoch ist das Pflügen mit Pferden weit mehr als nur ein Freizeitspaß. Das Beherrschen dieser landwirtschaftlichen Kunst und das Wissen darum, zu welchen Zeiten gepflügt werden soll, sind ein wesentlicher ökologischer Faktor. Denn, so heißt es in den Verlautbarungen der Interessengemeinschaft Zugpferde, durch die mechanische Bearbeitung könne auf Unkrautvernichtungsmittel verzichtet werden. Im ökologischen Landbau, auf arrondierten landwirtschaftlichen Betrieben und insbesondere im Gemüseanbau, Weinbau, bei Baumschulen und Gärtnereien werde das Pferdepflügen sogar inzwischen gewinnbringend eingesetzt, heißt es beim Landesverband.

Kein Wunder also, dass Bernd Lieb und seine Mitstreiter im Vorfeld des Wettbewerbs am Samstag Interessierte zu einem Workshop auf den Gestütshof einluden, bei welchem Lieb über das mechanische Pflügen informierte und die Teilnehmer, darunter etliche Anfänger, mit viel interessantem Wissen und Fakten fütterte. Lieb kommt selbst aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, ist dort aufgewachsen und hatte irgendwann die Idee, statt dem Schlepper Pferde einzusetzen. Lieb war bereits mehrfach Baden-Württembergischer und Deutscher Meister in seinem Metier. Heute züchtet der 63-Jährige Schwarzwälder Füchse und ist auch bei der Hengstparade in Marbach mit dabei. »Es ist ein großes Anliegen für mich, den Leuten beizubringen, wie man mit so einem Pflug umgeht und was alles möglich ist.«

Thomas Lieb (in der Hocke) erläutert beim Pflüge-Workshop die Mechanik des Pfluges. Foto: Carola Eissler Thomas Lieb (in der Hocke) erläutert beim Pflüge-Workshop die Mechanik des Pfluges. Foto: Carola Eissler

Während Bernd Lieb die Workshop-Teilnehmer in die Geheimnisse des Pflügens einweihte, wurden ein paar Meter weiter vor den Ställen des Gestütshofs bereits die Pferde eingespannt, um am Probepflügen teilzunehmen. Mit dabei auch Thomas Kurfiss aus dem Enzkreis mit seinen schweren Warmblütern Erich und Loris. »Grundsätzlich kann man jedes Pferd nehmen, das sich einspannen und trainieren lässt«, erklärt Kurfiss. Schwarzwälder Füchse waren am Wochenende ebenso mit dabei wie Rheinisch Deutsches Kaltblut. Und dann ging es auf die Ackerflächen, wo die Pferde und Gespanne mit viel »Hüsch und Hott« in der Spur gehalten und für den Wettkampftag trainiert wurden.

Wettkämpfe und Showprogramm

Auch am Sonntagvormittag hatten die Gespanne noch Zeit, den Boden kennenzulernen, jeder hatte sein Probebeet, das ebenso wie das Wettkampfbeet ausgelost wurde. Denn je nach Bodenbeschaffenheit müssen die Pflüge, die die Teilnehmer selbst mitbrachten, eingestellt werden. Der Sicherheitsaspekt und übrigens auch der Tierschutz stehen dabei ganz obenan, wie es auch in den Richtlinien für die Wettbewerbsteilnehmer festgelegt ist. Bewertet wurden zum Beispiel die Einhaltung der verlangten Mindestfurchentiefe auf dem zehn Meter mal 40 Meter großen Beet, die Einhaltung der vorgegebenen Zeit von zwei Stunden, um die Parzelle umzupflügen, aber auch die Geradlinigkeit der Furchen sowie die Herrichtung des Gespanns.

IG Zugpferde Die Interessengemeinschaft Zugpferde e. V. ist ein eingetragener Verein und die Dachorganisation der ihr angeschlossenen Landesverbände, die jeweils als eigene Vereine tätig sind. Das Engagement gegenüber Politik, Verwaltung und Naturschutzverbänden für einen konsequenten Einsatz von Arbeitspferden, unter Berücksichtigung von tierschutzgerechten, ökologischen und ökonomischen Fragestellungen, ist die Mission des Verbandes. (ce)

Dass diese traditionelle Art, Ackerboden zu bewirtschaften, auch im Zeitalter von Hightech und Künstlicher Intelligenz durchaus noch oder wieder Anhänger findet, zeigte sich am Sonntag. Lockten die Meisterschaften doch zahlreiche Besucher auf den St. Johanner Gestütshof. Dabei konnten diese nicht nur die Wettbewerbe und die Geschicklichkeit der Pferde und Fuhrmänner beobachten, sondern bekamen vom Gestütshof, der zum Haupt- und Landgestüt Marbach gehört, noch ein beeindruckendes Showprogramm geboten. (GEA)