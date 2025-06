Klezmer kommt an: Münsinger Festival hat sich etabliert

Dich gedrängt saß das Publikum in der Michaelskirche in Buttenhausen, die Haiducken sorgten für beste Unterhaltung.

MÜNSINGEN-BUTTENHAUSEN. Auch das ist Klezmer: Mit einem Didgeridoo startete die Freiburger Band Haiducken in ihr fulminantes und bejubeltes Konzert. Doch das für die jiddische Musik ungewöhnliche Instrument hatte lediglich einen Kurzauftritt. Schon bald wechselte Andreas Kinzelmann zur für den Klezmer typische Klarinette, und die beherrscht er in Perfektion. Mit ihr erzählt er Geschichten: von Traurigkeit, tiefer Melancholie und überbordender Freude. Begleitet von Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und Percussion erklangen in der Michaelskirche in Buttenhausen Eigenkompositionen der Band, traditionelle jiddische Lieder und solche, die auf Klezmer-Art gespielt wurden wie »Bella Ciao«.

Der Funke sprang sofort über in der mit über 100 Besuchern fast bis auf den letzten Platz besetzen Kirche, schon nach dem ersten Lied wollte der Applaus nicht enden, und daran sollte sich in den 90 Konzertminuten auch nichts ändern. Klar, dass bei so viel Begeisterung eine Zugabe eingefordert wurde, die gab’s selbstverständlich auch – eine zum Mitsingen: »Hevenu shalom aleichem«. Vor allem animierten die Band und ihr Sänger, der bei einigen Liedern zum Einsatz kam, aber den ganzen Auftritt immer wieder zum Tanzen. Mit ihrer Freude am Klezmer steckten die sympathisch-natürlichen Musiker das Publikum an, es herrschte eine ganz besondere Stimmung im Publikum.

Als der letzte Ton gespielt war strahlte nicht nur die Band vor Freude, sondern auch die Besucher taten es und erst recht Kulturamtsleiter Yannik Krebs. »Ich bin hoch zufrieden«, bilanzierte er am letzten Tag des Klezmer-Festivals, die Veranstaltungen seien gut besucht gewesen. Zum Auftakt waren am Donnerstag 170 Besucher zum Gratiskonzert von Klezmers Techtern und Shai Terry in die Zehntscheuer gekommen. So viele sollten es zwar nicht mehr werden, aber selbst die Mitmachangebote seien laut Krebs auf bemerkenswertes Interesse gestoßen: Am Tanzkurs nahmen 15 Personen teil, eben so viele waren es im Jiddisch-Kurs, und den erstmals stattfindenden Lyrik-Spaziergang ließen sich trotz hochsommerlicher Hitze 25 Personen nicht entgehen. Darüber hinaus fanden sechs Konzerte an den vier Festival-Tagen statt, und keines glich dem anderen, jedes für sich sei laut Krebs etwas Besonderes gewesen. Besonders freue ihn die Beteiligung des Akkordeonorchesters Münsingen, das zum Abschluss des Festivals auf dem Matthias-Erzberger-Platz spielte - das sei eine schöne Ergänzung des Programms.

Das Festival habe sich etabliert: »Klezmer zieht«, weiß Krebs, weil diese Art von Musik nicht so oft gespielt werde. »Vor allem nicht auf einem so hohen Niveau«, meint er. Das werde vom Publikum geschätzt, inzwischen würden die Besucher nicht nur aus der Region kommen, sondern unter anderem auch aus Österreich und der Schweiz. »Was gibt es besseres für Münsingen? Das fördert ja auch die Wirtschaftskraft.« Aus Thun ist beispielsweise Christine Schüpbach mit einer Bekannten angereist. Sie habe zufällig von dem Festival erfahren, habe sich informiert, und nun sei sie die vier Tage vor Ort: »Ich bin Klezmer-affin«, gesteht die Schweizerin lachend. Jedes Konzert habe sie besucht und sei begeistert von der Stimmung und der Musik: »Es waren so unterschiedliche Gruppen, und jede für sich ist einmalig«, schwärmt sie, das Festival sei ein Geschenk für Fans des Klezmers. Und was damit einher gehe: Sie habe die Gegend noch nicht gekannt, es gefalle ihr sehr in und um Münsingen.

Entspannt die Atmosphäre, locker das Miteinander, und Störungen gab‘s keine. Angesichts der politischen Lage war’s durchaus keine Selbstverständlichkeit, die Polizei habe laut Krebs deshalb immer mal wieder ein Auge auf die Veranstaltungen gehabt. Er brauche jetzt erstmal eine Klezmer-Pause gibt der Kulturamtsleiter grinsend zu, in wenigen Wochen werde er jedoch mit der Organisation des 5. Klezmer-Festivals vom 25. bis 28. Juni 2026 beginnen. Um Bands und Musiker mache er sich keine Sorgen, die Münsinger Veranstaltung habe sich auch bei ihnen inzwischen herumgesprochen. Klezmer-Musiker hätten nicht so viele Auftritte, er habe Anfragen aus aller Welt. (GEA)