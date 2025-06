Kindertag im Haupt- und Landgestüt Marbach: Pferde und Spaß

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Mehr Pferd geht nicht. Die Massen strömten zum dritten Kindertag im Haupt- und Landgestüt Marbach und gut beraten war, wer rechtzeitig anreiste. Denn gegen Mittag war der Parkplatz restlos gefüllt. Das Programm begann um 11 Uhr, um 10 Uhr fand bereits eine der drei Fohlenführungen stattfand, für die man sich hatte anmelden müssen. Das Event war bewusst auf den Kindertag gelegt worden.

Die fünfjährige Joleen aus Heilbronn hatte sich auf ein Holzpferd geschwungen. Foto: Gabriele Böhm Die fünfjährige Joleen aus Heilbronn hatte sich auf ein Holzpferd geschwungen. Foto: Gabriele Böhm

»Was braucht man, wenn man ein Fohlen haben möchte?« fragte Gestütsführerin Sabine Haag die Gäste. Das war schnell geklärt. Die Gruppe erfuhr aber auch viel über die Marbacher Pferderassen, Veränderungen der Fellfarbe und Stockmaß. Es hieß gut aufpassen, denn solche Fragen wurden bei der anschließenden Gestütsrallye gestellt. Vom 2. Februar bis 7. Mai wurden die Araberfohlen geboren, insgesamt 14 Stück. Bei den Warmblütern werden 19 erwartet, einige lassen sich noch Zeit. Unzählige Fotos wurden an diesem Tag geschossen, Kinder und Erwachsene konnten sich nicht sattsehen.

Joleen (5) hatte sich derweil auf ein Holzpferd geschwungen. Sie und ihre Familie waren aus Heilbronn angereist. »Mein Vater hatte immer Pferde«, sagte die Mutter. »Ich habe Marbach schon als Kind besucht.«

Um 11 Uhr begrüßte Landesoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck das Publikum und hieß als Ehrengäste Staatssekretärin Sabine Kurz (MdL), Cindy Holmberg (MdL), die Vorsitzende des Fördervereins Marbach Barbara Endriss und Zuchtleiterin Dr. Carina Krumbiegel willkommen. Sie dankte allen Unterstützern sowie dem Team von fast 50 Auszubildenden, das sich eine zauberhafte Show ausgedacht hatte. »Macht Euch mit den Pferden vertraut«, sagte Staatssekretärin Kurz. »Es ist toll, das der Kindertag schon zum dritten Mal stattfindet.«

GEA als Medienpartner

Iris Goldack vom Medienpartner GEA im Pyjama auf einem Strohballen? Genau. Denn von dort aus begleitete sie Clara Lämmle (10) aus Auingen, die neben ihr Platz genommen hatte, in den Schlaf. In der poetischen Geschichte, das Werk der Azubis, träumt Clara sich in die Welt der Pferde. Zwei Scheichs jagten zu passender Musik auf Araberpferden herein. Iris Goldack erzählte hierzu die Geschichte von König Wilhelm, der vor 200 Jahren die edlen Tiere nach Württemberg geholt hatte. Weiter ging es mit einem Reiterpaar auf Schwarzwälder Kaltblütern, einer Dressurreiterin auf dem Rapphengst Dorello, zwei Springreiterinnen, dem Pony Sanchez, Claras Voltigiergruppe und einer Kutsche, gezogen vom ebenso braven wie eleganten Aragon der Altwürttemberger Rasse. Das Publikum war von diesen Vorführungen begeistert und konnte den Applaus nur mühsam, wie erbeten, bis zum Schluss zurückhalten.

Azubi Sandra Bächle zeigte, wie man eine Kutsche anspannt und nannte ihren Beruf einen »Job mit Herzblut«. Foto: Gabriele Böhm Azubi Sandra Bächle zeigte, wie man eine Kutsche anspannt und nannte ihren Beruf einen »Job mit Herzblut«. Foto: Gabriele Böhm

Nahtlos ging es über in eine Premiere. Sängerin Janina Vöhringer sorgte mit ihrer Band für Tanzstimmung, als sie mit dem Song »Der coolste Club« den Marbacher Kinderclub »Julmonds Marbach« vorstellte. Wer selbst Spaß am Reiten bekommen hatte, konnte sich bei den Ponys anstellen oder mit seinem Steckenpferd einen Parcours ausprobieren. Kindern den Umgang mit Pferden spielerisch nahezubringen ist das Anliegen des Vereins »Pferde für unsere Kinder«, der ein Holzpferd verloste. Auch beim GEA konnte man ein Holzpferd gewinnen.

Personalausweis für Pferde

Sabine Reußink vermittelte mit Basteln und Mikroskopieren im Ökomobil des Regierungspräsidiums die Natur der Alb, bei Mathias Mohn und Susanne Kuhn-Urban vom Biosphärengebiet konnte man Getreidesorten ertasten und bei Forst BW ein Peeling aus Douglasie und Salz selbst herstellen. Pferdebücher aller Couleur gab es beim Staufenbuchhandel Göppingen. Wer Lust hatte, konnte beim Sattler auf Leder und beim Schmied auf Eisen hämmern.

Holzpferd geht nach Trochtelfingen Der GEA verloste als Medienpartner des Kindertags ein Holzpferd mit einem Lernkoffer im Wert von 550 Euro an eine Kita im Verbreitungsgebiet des GEA. In dem Lernkoffer sind viele Sachen drin, die auch echte Pferde brauchen,wie Pferdeputzzeug oder ein Pferdehalfter. In einem »Bewerbungsschreiben« sollten Einrichtungen begründen, warum sie so ein Holzpferd dringend benötigen. Die Kitagruppe Regenbogen des Bewegungskindergarten Mägerkingen hat alles richtig gemacht, mit dem eigenen Holzpferd ist der Kindergarten um eine sinn- und wertvolle Attraktion reicher. Die 34 Kinder des Kindergartens und Leiterin Daniela Stefanidis werden dem Pferd künftig ein liebevolles Zuhause zu bieten, hofft GEA-Moderatorin Iris Goldack. (GEA)

Auch Gestütsmitarbeiter waren engagiert im Einsatz. Emma Mertmann informierte über den »Pferdepersonalausweis«, mit dem jedes Pferd unverwechselbar wird, Sandra Bächle, Azubi Pferdewirt Service und Haltung, vermittelte die Marbacher Ausbildung. »Es ist ein Job mit Herzblut«, sagte sie. (GEA)