Kicker in Stetten lassen es ordentlich krachen

BURLADINGEN-STETTEN. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juli, feiert der FC Stetten/Salmendingen sein 25-jähriges Bestehen. Ein Anlass, der mit einem vielfältigen Programm für Jung und Alt auf dem Sportgelände Heilenberg in Stetten u.H. gebührend gefeiert wird.

Der bereits traditionelle und sehr beliebte Borgware-Cup, ein Jugendturnier für Bambini-, F-Jugend und E-Jugendmannschaften startet am Samstag, 5. Juli, um 10 Uhr. Fast 60 Jugendmannschaften finden sich dazu auf dem Sportgelände in Stetten u.H. ein und zeigen ihr Können. Direkt im Anschluss an den Borgware-Cup geht es weiter mit einem Elfmeter-Turnier. Start ist um 18 Uhr. Bis kurz vor Turnierbeginn vor Ort oder über die E-Mail-Adresse llmeter@fcstetten-salmendingen können sich die Mannschaften anmelden. DJ Williams wird am Samstagabend im Festzeit für Stimmung sorgen.

Zwei Clubs, ein Verein

Der Sonntag startet mit einem zünftigen Frühschoppen, Mittagstisch und Unterhaltung vom Musikverein Stetten/Hörschwag, nachmittags übernehmen die Kornbühlmusikanten aus Salmendingen die Bühne. Um 11 Uhr startet ein Aktiventurnier mit hochkarätigen Mannschaften aus der Region, zugesagt haben der VfL Pfullingen, die TSG Tübingen, die TSG Balingen U 23 und der TSV Riedlingen.

Der Verein wurde am 5. Mai 2000 im Gasthaus Lamm in Salmendingen gegründet. 38 Mitglieder der beiden Stammvereine TV Stetten u.H. und SV Salmendingen legten den Grundstein für eine gemeinsame sportliche Zukunft. Peter Bailer präsentierte die Vereinssatzung, ehe die Namensfindung anstand. Zur Wahl standen unter anderem FC Sonnenalb, Sportfreunde Burladinger Alb, FC Stetten/Salmendingen und FC Salmendingen/Stetten. Wie das Los entschied, ist bekannt. Gerd Baur war der erste Vereinsvorsitzende, unterstützt vom zweiten Vorsitzenden Volker Lorch, Kassier Peter Bailer und Schriftführer Matthias Fritz. Jugendleiter wurde Hans-Toni Schmid, Marc Schmid komplettierte das Gremium als Beisitzer.

Der erste Trainer Alexander Meister feierte mit der neu formierten Mannschaft gleich einen gelungenen Einstand. Der FC gewann den Sonnenalbpokal in Melchingen und erreichte in der Kreisliga A einen beachtlichen dritten Platz. Die Jugendarbeit war stets die Basis des FC. Von der Saison 2003/2004 an wurden in allen Altersklassen Jugendmannschaften gemeldet. Gemeinsam mit der SGSL Hörschwag wurde zudem mit Michael Gauggel als Trainer eine zweite Mannschaft im Aktivenbereich aufgestellt, die sich in der Kreisliga B etablieren konnte.

Zu den größten sportlichen Erfolgen zählen die drei Aufstiege der ersten Mannschaft in die Bezirksliga Zollern. Seit der Saison 2012/13 spielt das Team in der Kreisliga A, die zweite Mannschaft übernimmt weiterhin eine starke Rolle in der Kreisliga B. In der Saison 2018/19 erreichte die junge Truppe das Bezirkspokalfinale gegen den TSV Trillfingen. Vor 600 Zuschauern musste sich das Team im Hechinger Weiherstadion geschlagen geben. Seit der Saison 2023/2024 spielen die Herren-Teams des FC in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Melchingen.

Halloween-Partys legendär

Neben dem Sportgeschehen hat sich der FC Stetten/Salmendingen als guter Gastgeber für Partys und Veranstaltungen etabliert. Am 31. Oktober 2001 fand die erste Halloween-Party statt. DJ Bernd heizte den vielen Besuchern ordentlich ein. Seither zählt sie zum Pflichtprogramm für alle Partygänger auf der Alb.

Ebenso prägend war 2013 der Start der Beteiligung am regionalen Maimarkt in Kooperation mit dem TV Stetten u.H., bei dem die beiden Vereine seither im zweijährigen Turnus die Bewirtung übernehmen. Im Jahr 2017 fand das erste Jugend-Sommerturnier statt. Auf dem Heilenberg in Stetten treffen sich seither Bambini-, F- und E-Jugendmannschaften zum sportlichen Kräftemessen und Spaß haben – ein voller Erfolg, der jährlich viele junge Kicker und deren Familien begeistert.

Aktuell besteht der Vorstand aus dem Vorsitzenden Martin Maier, seinem Stellvertreter Achim Brunner, Kassierer Daniel Schäfer, Schriftführer Siegfried Locher, Jugendleiter Kai Heinzelmann, stellvertretender Jugendleiter Lukas Maichle, Pressewart Patrick Arnold, Beisitzer Wolfgang Holzhäuer, Albert Fischer, Martin Ott, Matthias Fritz, Rainer Raach, Felix Mayer und Marc Schmid. (eg)