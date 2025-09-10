Jugendclub in Harthausen: Seit Jahren sozial engagiert

Der Vorstand des Jugendclubs »s’Häusle« freut sich über die Auszeichnung, die der Verein im Rahmen des Wettbewerbs »Unser Dorf hat Zukunft« erhalten hat. FOTOS: BUTSCHER

GAMMERTINGEN-HARTHAUSEN. Was tun, wenn man in einem kleinen Dorf auf der Alb wohnt, wo für Jugendliche nicht sonderlich viel geboten ist? Man jammert nicht, sondern wird selbst initiativ und krempelt die Ärmel hoch. So geschehen im Gammertinger Ortsteil Harthausen. Dort tat sich 2001 die Dorfjugend zusammen und gründete den Jugendclub »s’Häusle«. Den gibt es noch heute. Im Rahmen des Landeswettbewerbs »Unser Dorf hat Zukunft«, bei dem die beiden Gammertinger Stadtteile Harthausen und Feldhausen gemeinsam eine der vier begehrten Goldmedaillen erhielten, ist der Jugendclub jetzt mit einem Sonderpreis für soziales Engagement ausgezeichnet worden. Denn »s’Häusle« unterstützt schon seit einigen Jahren gemeinnützige Projekte.

Dabei sind die Harthauser Jugendliche ganz normale Jugendliche. Auch sie wollen ihren Spaß, feiern gern und trinken auch gern mal über den Durst. Sie treffen sich zwei Mal die Woche in ihrem selbst hergerichteten Jugendraum, im »Häusle« in der Wilsingerstraße, machen gemeinsame Ausflüge.

Was die 67 Vereinsmitglieder aus dem rund 250 Seelendorf Harthausen von vielen anderen Jugendlichen unterscheidet, ist ihr soziales Engagement. Markus Lutz ist der derzeitige Vereinsvorsitzende und Chef des achtköpfigen Vorstands. Der 22-jährige Mechatroniker ist seit neun Jahren mit dabei. Eigentlich ungewöhnlich, denn erst mit 14 kann man dem Verein beitreten. Nach ihrem 14. Geburtstag geht Jugendwart Alfons Egle auf die jungen Harthauser zu und wirbt sie aktiv an, fragt, ob sie Interesse haben, dem Jugendclub beizutreten. »Die meisten sagen ja«, weiß Markus Lutz.

Er erzählt auch, wie die Jugendlichen zu ihrem sozialen Engagement kamen. Jedes Jahr stehen Feste des Jugendclubs im Harthauser Veranstaltungskalender. Im Mai wird der Maibaum aufgestellt und das Maifest gefeiert. Am ersten Wochenende im August findet das Moschd-Feschd statt und am 25. Dezember, das Veranstaltungshighlight, der »Heilige Rausch«. Da wird im und um das Vereinsheim so viel Geld verdient, dass sich der Verein damit das ganze Jahr über Wasser halten kann.

Markus Lutz sagt: »Wir verdienen so viel Geld, dass wir uns überlegt haben, dass bloß Geld aufs Konto zu schaffen oder es zu versaufen, keinen Sinn macht.« So entstand die Idee, man könnte doch etwas Gemeinnütziges tun. Erfahrungen hatten die Jugendlichen diesbezüglich schon. Schließlich engagierten sie sich schon seit Jahren in Harthausen, hielten die Grillplätze instand. 2021 kam ein neues Projekt hinzu: Die Harthauser bauten gleich beim Vereinsraum »Häusle« ein »Eishäusle« und boten fortan für die Harthauser und für Vorbeikommende in Selbstbedienung und auf Vertrauensbasis leckeres Eis aus dem Lautertal für einen guten Zweck – und zu einem humanen Preis. Damit, so Lutz, »alle was davon haben«.

Die Aktion schlug ein, schon im ersten Jahr konnten die jungen Leute 6.000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal spenden. Schnell waren sie die größten Abnehmer der Eisbecher aus Indelhausen, verkauften im Laufe der Jahre fast 10.000 Portionen.

Jedes Jahr seit Bestehen des Eishäusles konnten die Harthauser so mit dem Gewinn aus dem Eisverkauf mit 6.000 Euro gemeinnützige Zwecke unterstützen. Im ersten Jahr ging die Spende an Jugendliche im Ahrtal, im zweiten Jahr wurde der Spielplatz beim Bürgerhaus in Harthausen saniert, im dritten Jahr erhielt die Spende die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik Tannheim, und im vergangenen Jahr konnte sich der Kindergarten Feldhausen über einen Zuschuss freuen.

Ob »s’Häusle« auch in Zukunft noch spenden kann, das steht im Moment in den Sternen. Beim Eisverkauf ist ein Rückgang zu verzeichnen, die Konkurrenz ist inzwischen gewachsen. Außerdem ist jedes Jahr ein durchschnittlicher Schwund von rund 2.000 Portionen Eis zu verzeichnen. Die Leute nehmen zwar das Eis aus der Gefriertruhe, die im Sommer in der Woche zweimal neu befüllt wird, vergessen aber, Geld ins bereitgestellte Kässle zu werfen. Außerdem wurde in diesem Sommer die Kasse zwei Mal geplündert.

Inzwischen hat der Verein teure Überwachungskameras eingebaut und leert zweimal am Tag die Eiskasse. »Das bedeutet einen erheblicher Personalaufwand«, sagt Lutz, acht Personen kümmern sich sowieso ehrenamtlich und intensiv ums Eishäusle. »Weil so viel Arbeit drinsteckt und wir finanziell so gar nichts davon haben, sind wir auch so enttäuscht über das Verhalten mancher Zeitgenossen«, sagt Markus Lutz.

Doch jetzt freuen sich die Harthauser Jugendlichen erst einmal über die Auszeichnung beim Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft«: »Wir sind stolz auf den Zusatzpreis und das dahinterstehende Engagement«, sagt Vereinsvorstand Markus Lutz stellvertretend für alle. (GEA)