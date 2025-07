Jubiläumsfeier 150 Jahre Realschule Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Alle waren sie gekommen: Lehrkräfte, Schüler und Eltern von früher und heute. So wurde die Jubiläumsfeier am Freitagnachmittag trotz zeitweisem Regen zu einem bunten, freudigen und erstaunten Wiedersehen mehrerer Generationen. Einst verbrachten sie hier wichtige Jahre ihres Lebens miteinander, jetzt konnten sie mit der großen Familie der Gustav-Mesmer-Realschule 150 Jahre Schulgeschichte feiern. Für Schulleiter Andreas Bosch ein »bedeutender und aussagekräftiger Meilenstein«, zeigten damit doch all die Menschen unterschiedlichen Alters, Tätigkeiten, Berufen und Herkunft ihre Verbundenheit mit der Schule.

Jan Haf, Ibrahim Amdouni und Baokhanh Le (von links) haben sich mit einem Graffiti an der Schulwand verewigt. Foto: Maria Bloching Jan Haf, Ibrahim Amdouni und Baokhanh Le (von links) haben sich mit einem Graffiti an der Schulwand verewigt. Foto: Maria Bloching

Unter den Gästen waren auch die ehemaligen Schulleiter Hansjörg Thiemann, Ernst Haas, Walter Stärk und Magdalena Kalbfell, die sich freuten, nach langer Zeit wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückzukehren, in Erinnerungen zu schwelgen und all die neuen Entwicklungen erfreut zur Kenntnis zu nehmen. Dazu gab es genügend Gelegenheiten in den Klassenzimmern beider Schulgebäude: Lehrkräfte, Eltern und Schüler luden mit themenbezogenen Ausstellungen und Mitmachaktionen zu einer Reise in die vergangenen Jahrzehnte ein. Beim Gang durch die verschiedenen Jahrzehnte gab es viel Schillerndes, man kam aber auch um Deutschlands dunkelstes Kapitel nicht herum. Die Klasse 8b hatte die Nazizeit zwischen 1930 und 1940 aussagekräftig beleuchtet und aus der Sicht der Jugend anschaulich, ergreifend und informativ dargestellt. »Wir haben uns alte Filme angeschaut und daraus unsere Informationen erhalten. Uns war wichtig, das Leben der Jugendlichen unter den Nationalsozialisten aufzuzeigen. Das war schon schlimm«, erklärte Joel. Ob glitzernde Mode, hippe Musik oder sonstige Kulttrends – die Realschule hat alle Jahrzehnte hautnah durch die jeweiligen Schüler mitgemacht und durchlebt.

Hier wurde jene Fragestellung präsentiert, die Bürgermeister Mike Münzing mit »Woher kommen wir und wo stehen wir« seiner Rede voranstellte. Gerne dürfe man in die Vergangenheit blicken und in die 150-jährige Geschichte der Schule eintauchen, aber dabei müsse auch die »grandiose Gegenwart« und wohl auch eine ebensolche Zukunft in den Blick genommen werden. Sein Zuruf an die anwesenden Landtags- und Bundestagsabgeordneten: »Lasst die Finger von unseren Realschulen. Die Qualität der Bildungspolitik wird nicht besser, wenn man ständig daran herumdoktert«. Diese Schulform biete Schülern die Möglichkeit, sowohl den Hauptschulabschluss als auch die Mittlere Reife zu machen, sie vermittele Wissen, sei nahe am Schüler und an der Lebensrealität. »Wir brauchen eine Bildung, die auf das Leben vorbereitet, nicht auf die nächste Prüfung«.

Alexander, Maxim, Joel und Pino haben gemeinsam mit ihrer Klasse das Thema »Jugend im Dritten Reich« beleuchtet. Foto: Maria Bloching Alexander, Maxim, Joel und Pino haben gemeinsam mit ihrer Klasse das Thema »Jugend im Dritten Reich« beleuchtet. Foto: Maria Bloching

Es gehe um eine ganzheitliche Entfaltung und Entwicklung der Persönlichkeit, um Bildung im Sinne der Humanität. Jeder Jugendliche könne an der Gustav-Mesmer-Realschule seinen Platz und seinen Weg finden, weil sie eben nicht nur Lernort sei, sondern Lebensräume schaffe. Eingebettet in den Bildungsstandort Münsingen mit 23 Kindertageseinrichtungen und 14 Schulen müsse sie deshalb auch stetig durch Investitionen für die Zukunft fit gemacht werden. »Wir sollten uns weniger über Kosten unterhalten, sondern über Werte«. Und diese würden das Leben an der Gustav-Mesmer-Realschule prägen. Mit einem Bild von den Anfängen der Schule in der Salzgasse lud Münzing zum Blick in die Historie ein. Mit seiner Zusage, dass »hoffentlich noch in diesem Jahr der Schulhof und im nächsten Jahr die naturwissenschaftlichen Räume« saniert werden, richtete er ein Signal in die nächsten Jahrzehnte.

Lehrerinnen im 1980er Look. Foto: Maria Bloching Lehrerinnen im 1980er Look. Foto: Maria Bloching

Dass die Schule mit der Zeit geht, zeigt das neu entstandene riesige Graffiti an der Wand bei den Fahrradständern auf dem unteren Schulhof: Jan Haf, Baokhanh Le und Ibrahim Amdouni haben sich hier drei Tage lang verkünstelt und ausgetobt. »Das war für uns das erste Mal und es war toll«, erzählten sie, während sie ihr großes Denkmal signierten. Die Idee dazu kam von der Klassenlehrerin, das Einverständnis für das Kunstwerk von der Stadt. Zunächst wurde das Motiv auf Papier entworfen, später im Team an die Wand gesprüht. Auch dieses Graffiti wird in die Schulgeschichte der Münsinger Realschule eingehen, die nicht nur ihren 150. Geburtstag feierte, sondern 150 Jahre gelebte Gemeinschaft. Deutlich wurde dabei, dass sie es versteht, ihre lange Tradition mit Gegenwart und Zukunft zu verbinden und dabei stets ihren Schülern eine lebendige, zukunftsorientierte Bildung bieten kann.