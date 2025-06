Jedes Kind in Gomadingen bekommt einen Kindergartenplatz

Alle Jungs und Mädchen, die in Gomadingen in den Kindergarten wollen, bekommen garantiert einen Platz. FOTO: LENK

GOMADINGEN. »Wir können jedem Kind einen qualifizierten Platz in einer unserer Einrichtungen anbieten. Wir sind gut aufgestellt und haben gutes Personal«. So lautet das Fazit des Gomadinger Bürgermeisters Klemens Betz zum Thema Kindergarten und Schule.

Jedes Jahr aufs Neue überprüft das Rathaus die Bedarfspläne in Sachen Kindergarten und Schule. In beiden Bereichen habe man »ein gutes Angebot«, teilte die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatsitzung mit.

Bislang liegen fürs kommende Kindergartenjahr 2025/2026 im U3-Bereich 16 Anmeldungen vor, informierte Silke Hirsch von der Verwaltung. Die Dreikäsehochs werden in der Kleinkindgruppe in Dapfen, bei Tagesmüttern und in auswärtigen Einrichtungen betreut, sodass in diesem Bereich »kein Handlungsbedarf« vorliege.

Hirsch erinnerte an den erhöhten Bedarf im vergangenen Jahr, weshalb TigeR-Räume für Kids (Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen) eingerichtet wurden. Aufgrund der tatsächlichen Anmeldungen stellte die Verwaltung den Betrieb Ende Januar 2025 bereits wieder ein.

Den Drei- bis Sechsjährigen steht in Gomadingen der Sternbergkindergarten mit 88 Plätzen zur Verfügung. Dort gibt es zwei Gruppen mit Vormittagsbetreuung, eine Kleingruppe mit verlängerten Öffnungszeiten bis 14 Uhr inklusive Mittagessen. Außerdem wird für eine Gruppe eine Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr, ebenfalls mit Mittagessen, angeboten. Zusätzlich betreut auf Wunsch der Tagesmütterverein Reutlingen, sodass, laut Hirsch, allen Jungs und Mädchen Betreuungsplätze angeboten werden können. Eng könne es im Kindergartenjahr 2026/2027 werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge Bedarf anmelden werde.

Flexible Betreuung nachmittags

Auch die Sechs- bis Vierzehnjährigen sind bestens versorgt. Für sie besteht in der Gemeinde die Möglichkeit der Kernzeitbetreuung im Rahmen der sogenannten »Verlässlichen Grundschule«. 57 Kinder (Vorjahr 54) nehmen aktuell diese Betreuungsform in Anspruch.

Zusätzlich können Schülerinnen und Schüler in der Sternbergschule an der »Flexiblen Nachmittagsbetreuung« mit Mittagessen teilnehmen. Aktuell sind 68 Jungs und Mädchen montags bis donnerstags angemeldet.

Vier Betreuungskräfte kümmern sich um das Wohl der Schüler. Zusätzlich sind seit dem vergangenen Schuljahr zwei ehrenamtlich Tätige im Zuge des Jugendbegleiterprogramms des Landes dort beschäftigt. Dank einer Kooperation mit verschiedenen Institutionen und Vereinen ist darüber hinaus eine Betreuung bis 15.30 Uhr beziehungsweise bis 17 Uhr an den Schultagen gesichert, informierte Hirsch den Gemeinderat.

Auch für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahre ist gesorgt. Ihnen stehen Räumlichkeiten im »Meeting« in Gomadingen sowie in der »Wäschkuche« in Dapfen zur Verfügung. Die Nebenkosten wie Wasser, Abwasser, Strom, Heizung und Müll werden von der Gemeinde übernommen, erinnerte Hirsch abschließend. (GEA)