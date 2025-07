Jürgen Zeller stellt im Münsinger Albmaler-Museum Schafbilder aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Schafe von Jürgen Zeller haben Namen, kleiden sich farbenfroh, sind individuell. Sie möchten schön sein und ihre eigenen Geschichten erzählen. Dabei zeigen sie sich immer in einer starken Einheit. Der Künstler aus Nürnberg lässt eine lebendige und bunte Welt von Schafen entstehen, die weit mehr sind als nur einfache Herdentiere. Er stellt individuell benannte Schafe in den Mittelpunkt, die sich durch ihre stilvollen Kleidungen und ihre ausdrucksstarken Persönlichkeiten auszeichnen.

Mit jedem neuen Schaf wächst die Herde, mit jedem weiteren Schaf wirkt die Individualität des Einzelnen noch stärker. Repräsentiert wird dadurch eine Gemeinschaft, in der Unterschiede als Stärke erkannt werden. »Die Vielfalt stellt eine echte Macht dar«, ist sich Zeller sicher. Denn dadurch sei die Gemeinschaft bunter und besser gewappnet für jede Form von Veränderung. Für den Künstler vereint Vielfalt unterschiedliches Aussehen und Verhalten, unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften zu einem höheren Ganzen.

Zeller nutzt die Schafe als Symbol, er glaubt daran, dass gerade die Verschiedenheit eine Gesellschaft bereichert. Die individuellen Charaktere der Schafe werden in Brustporträts gezeigt, in aufrechter Haltung und mit einer Selbstverständlichkeit, die den aufrechten Gang des Menschen widerspiegelt. Dadurch wirken die Tiere nicht nur charmant, sondern auch kraftvoll und selbstbewusst. Ihre stylischen Gewänder sind Statussymbole und verleihen den Schafen modische Eleganz. Sie spielen in einer Art ästhetischem Wettbewerb, der wie eine außergewöhnliche Modenschau wirkt – eine kreative Inszenierung, die den Betrachter zum Nachdenken über Vielfalt, Individualität und Gleichberechtigung anregt.

Aus dem 44-teiligen Siebdruck sind 20 Liberté-Schafe in der Ausstellung zu sehen. Foto: Maria Bloching

Durch diese Darstellung zeigt Zeller, dass Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern aktiv genutzt und als Machtquelle erkannt werden sollte. Er hat für seine Kunst eigens das Modelabel Giorgio Merino erschaffen. Der Designer weiß schließlich, was Schafe mögen, in seiner aktuellen Kollektion – so zeigen die Bilder – ist Farbe Trumpf. Denn Farben bringen Lebensfreude zum Ausdruck, »la vita è colorata« ist das Credo. Viele dieser Farben treffen auf großflächige Leinwände.

So wie in »La Coronica«, einem Bild, das mehrere Schafe zeigt, die stellvertretend für unterschiedliche Künste während der Corona-Pandemie stehen. Jede Figur trägt ihre eigene Geschichte der Entbehrung. Sie leiden alle unter den Covid-Maßnahmen und zählen die Tage ihres »Ausgesperrt-Seins« vom Kunstbetrieb. Gegenüber hängt »Mira« als Siebdruck. Das Schaf bringt die Botschaft des Friedens. Mit dem Ölzweig im Mund, dessen Oliv der Blätter sich aus den Farben der Ukraine mischt. Die Anordnung dieser beiden Bilder ist nicht zufällig gewählt, sondern erinnert an Pablo Picassos Werk »La Guernica« und an seine gegenüber hängende Friedenstaube.

Seit 2019 malt Jürgen Zeller ausschließlich Schafe. Inspiriert dazu hat ihn eine Herde, auf die er in der Krise seines Lebens während eines Urlaubs auf Fehmarn getroffen ist. »Dieses Bild der harmonischen Schafe hat mich nicht wieder losgelassen. Also habe ich sie fotografiert, gezeichnet und schließlich zu Hause im Atelier gemalt«. Zahlreiche Triptycha, also dreiteilige, großflächige Bilder, sind so entstanden, aber auch einzelne Schafe in Zeichnungen oder als Gemälde mit Acryl. »Heinrich« und »Elisabeth« sind ein ungleiches Paar, sie mit starken Hörnern und er eher gemütlich, »Lady Victoria« ist entstanden, als Queen Elizabeth starb. Der Hintergrund des Bildes erinnert an das Tapetenmotiv aus dem Buckingham Palast, eine angesteckte Brosche an den Schmuck der Königin. »Johanna« kommt modern daher, sie trägt Giorgio Merino und ist tätowiert. »Bavaria« präsentiert sich am Chiemsee im Bikini, »Ella« in urbanem Umfeld mit einem schwarzen Pudel an ihrer Seite.

Die Serie mit walisischen Schwarznasen ist am Laptop gezeichnet und wurde anschließend auf hochwertiges Papier gedruckt. Besonders eindrucksvoll: die Herde mit weißen Schafen, die ein paar schwarze Schafe in ihrer Mitte aufnehmen. Aus der 44-teiligen Siebdruckreihe »Liberté-Schafe« sind 30 Bilder zu sehen. Grundlage dafür ist das französische Gedicht »Liberté« von Paul Éluard, das ebenfalls in einem Bild zu lesen ist. Es ist auch zu einer von Jürgen Zeller komponierten Musik als Gesang zu hören.

Damit passt diese Ausstellung bestens zum französischen Sommerfest im Albgut am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr, anlässlich des französischen Nationalfeiertags, zu dem Gäste aus Frankreich unter anderem mit Oldtimern erwartet werden. Es gibt Führungen über das Gelände und in diverse Gebäude in deutscher und französischer Sprache. »Als ich die Schafe von Jürgen Zeller gesehen habe, wusste ich sofort, dass sie wunderbar hierher passen«, freut sich Annegret Tress. Sie ist künftig für wechselnde Ausstellungen im früheren Albmaler-Museum zuständig. Die Dauerausstellung im Obergeschoss bleibt bestehen. (GEA)