»Irisch Night« in der Münsinger Zehntscheuer

MÜNSINGEN. Diese Veranstaltung am Samstag, 11. Oktober, verspricht einen inspirierenden Blick auf die grüne Insel – nicht nur für Langstreckenradler, sondern für alle, die Reisen, Kultur und gutes Essen zu schätzen wissen. Das Kusterdinger Ehepaar Dieter Aulich (68) und Susanne Steinmaier (62) berichtet dabei von seinem Radabenteuer durch Irland, anhand einer sehenswerten und kurzweiligen Multimediashow nehmen sie in ihrem knapp zweistündigen Vortrag das Publikum mit auf eine faszinierende Reise, die sie vor zwei Jahren unternommen haben. In 56 Tagen legten sie beeindruckende 3.200 Kilometer und 28.000 Höhenmetern auf ihren Fahrrädern zurück.

Gestartet wurde in Dublin, dann ging es hoch in den Norden und einmal um die Insel, anschließend radelten sie über Frankreich und Belgien bis nach Köln. »Die letzten 800 Kilometer brachte ich nach einem Sturz mit gebrochenem Schlüsselbein hinter mich«, erzählt Dieter Aulich. Von Köln ging es bis Stuttgart mit dem Zug und mit dem Fahrrad heim nach Kusterdingen, denn das Nachhausekommen auf dem Sattel ist für die beiden Ruheständler immer wieder besonders schön. Sie bringen viel Tour-Erfahrung mit, insgesamt haben sie in den vergangenen 20 Jahren stolze 35.000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Was damals als Hobby mit dem relativ einfachen Donauradweg begann, hat längst weltweite Ausmaße angenommen. Sie waren schon viel in Europa unterwegs, wie etwa zwei Monate lang durch Norwegen, radelten aber auch von Mexiko nach Kanada, durch die USA, durch Neuseeland und Namibia.

Irland zählt zu ihren schönsten Touren. »Überall, wo wir waren, wurden wir herzlich von den Menschen empfangen. Spontan wurden wir in Häuser eingeladen, wenn es mal regnete. So etwas haben wir selten erlebt«, erinnert sich Susanne Steinmaier. Von diesen Erlebnissen gibt es viele Bilder und Videos, denn Dieter Aulich hat während seiner Reisen das Fotografieren und Filmen für sich entdeckt. Zwischenzeitlich halten er und seine Frau jedes Jahr einen Vortrag in Form einer Multimediashow über ihre Reisen, stets für einen guten Zweck. Denn das Ehepaar weiß um das Privileg, bei guter Gesundheit immer wieder aufs Rad steigen und wochenlang unterwegs sein zu können.

Dass nun diese »Irish Night« in Münsingen zugunsten des Pfadfinderzentrums Schachen zustande kommen kann, ist Yannik Krebs vom Kulturamt der Stadt Münsingen zu verdanken. Er hat Dieter Aulich und Susanne Steinmaier mit Karl Wagner vom Verband Christlicher Pfadfinder zusammengeführt, schnell war die Idee der »Irish Night« geboren. »Ich habe in meiner Jugend selbst auf dem Schachen an einer Freizeit teilgenommen. Das passt also ganz gut«, findet Aulich.

Seit 1962 ist der Verband Christlicher Pfadfinder auf dem Schachen oberhalb von Buttenhausen präsent und hat schon Zeltlager mit bis zu 5.000 Leuten veranstaltet. In den vergangenen Jahren wurde verstärkt in die Zukunftsfähigkeit der baulichen Anlage investiert, so etwa in die energetische Sanierung mit Photovoltaikanlage und neuer Heiztechnik. Der Gesamtaufwand betrug mehr als 400.000 Euro. »In Kooperation mit der Stadt Münsingen und der Volkshochschule möchten wir an diesem Abend im stimmungsvollen Ambiente der Zehntscheuer mit irischer Musik und Barbetrieb auf unsere Baumaßnahmen aufmerksam machen und Spenden sammeln«, sagt Wagner. Umrahmt wird der Abend von authentisch irischem Flair: mit Irish Stew und Guinness sowie irischer Musik von Bernd Mall und Renate Buchberger. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Multimediashow beginnt um 19.30 Uhr. (GEA)