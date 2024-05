In Münsingen sind derzeit Rostfärbungen im Trinkwasser möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/SCHELKLINGEN. Wegen der Bauarbeiten im Bereich der Windkraftanlagen Münsingen-Magolsheim wurde die Quellfassung »Schwarzer Weiher« der Albwasserversorgungsgruppe VIII/IX zum Schutz der Trinkwasserversorgung vorsorglich außer Betrieb genommen. Seit dieser Zeit wird im Versorgungsgebiet der Albwasserversorgungsgruppe VIII/IX Trinkwasser der Landeswasserversorgung (LW) aus dem Wasserwerk Langenau verteilt. Dies soll bis zum Ende der Bauarbeiten am 20. Juni so bleiben.

Das Quellwasser des »Schwarzen Weihers« hat eine Wasserhärte von 16,4 Grad deutscher Härte (Härtebereich 3 »hart«). Aufgrund des weicheren Trinkwassers von der Landeswasserversorgung mit einer Wasserhärte von 13,3 Grad deutscher Härte (Härtebereich 2 »mittel«) kann es während der Übergangszeit in Einzelfällen zu Rostablösungen in der Trinkwasserhausinstallation kommen. In diesen Fällen wird empfohlen, die Hausleitungen zur Beseitigung der Rostablösungen zu spülen.

Die vollständige LW-Trinkwasseranalyse finden Interessierte auf der Startseite der Internetpräsentation der Landeswasserversorgung unter www.lw-online.de. Bei Fragen wendet man sich an die zuständige Gemeindeverwaltung oder an Geschäftsführer Daniel Traub oder Steffen Ruhland von der Betriebsführung, Telefon 07384 6500. (fm)