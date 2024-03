In Hohenstein werden mehrere Straßen und Feldwege gerichtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Die Gemeinde Hohenstein lässt im laufenden Jahr vier größere Straßenabschnitte und Feldwege sanieren. Der Gemeinderat stimmte einer Vergabe der Arbeiten im Gesamtwert von rund 91.600 Euro an die Firma Hörmann aus Kempten zu. Einen Überblick über die Sanierungsarbeiten gab Ortsbaumeister Helmut Walz. Für alle vier Baustellen gilt grundsätzlich: Die Asphaltdecken sind gerissen und müssen gerichtet werden, Mängel an der Tragfähigkeit sind aber nicht zu erkennen.

Fast die Hälfte des Budgets, nämlich rund 49.500 Euro, fließt in die Gemeindeverbindungsstraße von Ödenwaldstetten nach Ehestetten: Saniert wird sie vom Ortsausgang bis zur Abzweigung Weidental. Etwa 28.200 Euro sind für die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Eglingen und Hundersingen eingeplant. Ein Teil davon wurde bereits im vergangenen Jahr gerichtet, jetzt ist das verbliebene Teilstück an der Reihe. Mit knapp 7.800 Euro schlägt die Schulstraße in Meidelstetten zu Buche: Die Mittelnaht macht dort immer wieder Probleme, sie wurde, so Walz, schon mehrfach geflickt. Jetzt soll mit einer richtigen Sanierung ein Knopf dran kommen. Ein Fußweg verbindet die Sommerhalde und den Auchtertweg in Meidelstetten, er wird für rund 6.000 Euro gerichtet. (GEA)