Im Kunsthaus Alte Schule in Undingen sind Bilder unter Dach und Fach

SONNENBÜHL. 3.900 Kilometer lang, von der Elbe im Norden über die Oberlausitz im Osten Sachsens bis hin zum Bodensee im Süden, acht Regionalstrecken durch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg: Die Deutsche Fachwerkstraße verbindet Städte, die von vielen Häuser in dieser Bauweise geprägt sind. 31 Fachwerkorte liegen an der Regionalstrecke »Vom Neckar zum Schwarzwald und Bodensee«. Die 798 Kilometer durchs Ländle führen auch über die Schwäbische Alb und durch den Landkreis Reutlingen. Auf dieser Tourismusroute, die 1990 gegründet wurde, liegen unter anderem Trochtelfingen und Bad Urach sowie Nehren, Riedlingen und Blaubeuren. Prägende Bauten mit fränkisch-alemannischem Fachwerk finden sich auch noch in vielen anderen Städten und Gemeinden.

Fachwerk - gesehen von zwei verschiedenen Künstlern. Foto: Cordula Fischer Fachwerk - gesehen von zwei verschiedenen Künstlern. Foto: Cordula Fischer

Maler Johann Hölz liebt die Region, seine Heimat, stammt aus Eglingen, lebt in Trochtelfingen, hat sein Atelier und seine Galerie in Sonnenbühl-Undingen. Und hat auch in diesem ehemaligen Schulhaus, das er liebevoll saniert hat, eine alte Fachwerkwand freigelegt und das Holz gerettet. Was also liegt näher, als eine Gemeinschaftsausstellung zu initiieren und Künstler aufzurufen, Bilder zum Thema Fachwerkhäuser einzureichen? Viele haben sich gemeldet, viele haben ein Bild oder gleich mehrere Werke für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. 50 bis 60 Bilder, darunter natürlich auch einige des Hausherrn, werden ab Sonntag, 3. August, zu sehen sein. Den sonst verschlossenen Nebenraum, in dem die alten Balken zu sehen sind, will Johann Hölz dann übrigens auch öffnen.

Fachwerk - modern und farbenfroh interpretiert. Foto: Cordula Fischer Fachwerk - modern und farbenfroh interpretiert. Foto: Cordula Fischer

Die Bandbreite der Werke, die die Künstler aus der Region eingereicht haben, ist groß. Mal steht ein Fachwerkbau im Mittelpunkt, mal ein ganzes Gebäude-Ensemble, mal ist nur in der Ferne ein Kirchturm mit Fachwerk zu sehen, mal ist das Fachwerk frei interpretiert. Öl, Pastell, Aquarell, Zeichnung, Holz- oder Linolschnitt: In verschiedenen Techniken haben die Künstler gearbeitet. Als Sonnenbühlerin hat zum Beispiel Christel Winkler unter anderem den Kirchturm der Genkinger Kirche, die Rathäuser von Erpfingen und Genkingen und die Talmühle gemalt. Ein Motiv, zwei Sichtweisen: Auch Dieter Tröster aus Engstingen hat das Genkinger Rathaus - allerdings in Öl - auf die Leinwand gebracht. Darüber hinaus noch Motive aus Engstingen wie das Backhaus oder die Brunnenstraße.

Die Ausstellung Die Ausstellung »Fachwerkhäuser im Landkreis Reutlingen« beginnt am Sonntag, 3. August, um 16 Uhr. Zu sehen sind die Werke verschiedener Künstler bis zum 24. August. Geöffnet ist das Kunsthaus Alte Schule, Hauptstraße 30, in Sonnenbühl-Undingen immer samstags und sonntags, jeweils von 14 bis 18 Uhr, sowie donnerstags von 19 bis 21 Uhr. (cofi)

Modern und farbenfroh hat Marco Grampp das Fachwerk interpretiert, etwa das Naturkundemuseum Reutlingen oder ein Haus in der Silcherstraße, es finden sich Werke mit Titel »Kathedrale des höheren Klangs« und »Haus der Heimatlosen«. Marianne Lutz hat sich erst vor einer Woche entschlossen, Bilder beizusteuern. So zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Serie mit Ansichten von Mariaberg. Johann Hölz zeigt Bilder mit Straßen, Häusern, Ansichten aus Gönningen, aus Sonnenbühl, von der Zaininger Hüle, aus Trochtelfingen, Ödenwaldstetten, Hayingen, Bad Urach. Auch ein Gebäude-Ensemble aus Reutlingen hat er in Öl gemalt - die Rückseite des Naturkundemuseums, insgesamt sind an die 600 Jahre Bautätigkeit in der Stadt darauf abzulesen. Und in seinem Atelier steht noch ein Motiv auf der Staffelei: der Trochtelfinger Bahnhof mit einem Zug der Schwäbischen Alb-Bahn. Ob's noch fertig wird? »Ja«, sagt Johann Hölz. Am Donnerstag hat er noch daran gearbeitet, am Sonntag soll die Farbe trocken sein. (GEA)