Humorvoll und bewegend: Leseabende in Münsingen

MÜNSINGEN. Ein namhafter Gast machte im März den Auftakt zu einer Reihe von Lesungen: Joachim Gauck füllte mit seinem Auftritt in Münsingen die Alenberghalle mit 500 Gästen. »Ein voller Erfolg«, sagt Kulturamtsleiter Yannik Krebs. »Wir müssen große Namen nach Münsingen holen, hochkarätige Lesungen anbieten, um die Leute anzusprechen.« Mit dem Bundespräsidenten a.D. ist dies gelungen, nun sollen zwei weitere Veranstaltungen im Herbst ebenso auf Interesse stoßen.

Mit einem Schauspieler, Dramaturg, Autor und Regisseur, der in der Region bekannt und den Menschen »auf der Schwäbischen Alb ein Begriff ist«, beginnt das Programm der Herbstlesungen: Mit Franz Xaver Ott vom Theater Lindenhof wird es am Mittwoch, 1. Oktober, einen humorvollen Abend geben, verspricht Krebs. Engagiert habe man ihn, nachdem er im Rahmen der Erich-Kästner-Abende im vergangenen Jahr das Publikum begeistert hatte. Er bringt keine eigenen Texte mit, ausgewählt haben Yannik Krebs und Stadtbücherei-Leiterin für den ersten Teil des Abends ein »absurd komisches« Buch, wie sie versprechen, aus dem Ott lesen wird. Zwar ist der satirische Roman »Die Besteigung des Rum Doodle« des Briten William Ernest Bowman bereits 1956 erschienenen, also ein älteres Buch, bei dem aber sowohl Krebs in der Hörbuch-Version und Krämer beim Lesen der Papier-Ausgabe Tränen gelacht hätten.

Franz Xaver Ott wird am 1. Oktober in der Zehntscheuer Münsingen lesen. Foto: J. Denzel/S. Kugler Franz Xaver Ott wird am 1. Oktober in der Zehntscheuer Münsingen lesen. Foto: J. Denzel/S. Kugler

Aus dem Klappentext: Die Besteigung des Rum Doodle erzählt die abenteuerliche Geschichte einer Expedition im Himalaya, bei der so gut wie alles schiefgeht. Der Navigator findet nicht zum Ort des Geschehens, der Arzt ist ständig krank und die Qualitäten des Kochs spotten jeder Beschreibung. Der Übersetzer versteht die Sprache der Einheimischen nicht und engagiert versehentlich nicht 3.000, sondern 30.000 einheimische Träger. Ständig fällt einer der Gentlemen in eine Felsspalte und muss mit Champagner bei Laune gehalten werden. Ein Missgeschick jagt das nächste und am Ende, na klar, haben sie auch noch den falschen Berg bestiegen. Außerdem wird Ott aus einem Kinderbuch lesen, dessen Titel noch nicht verraten wird, das aber nicht nur Minderjährige unterhält, sondern auch für Erwachsene einen »hohen Wiedererkennungswert« habe, so Ulla Krämer.

Tickets für die Herbstlesungen Der Kartenvorverkauf für die beiden Herbstlesungen im großen Saal der Zehntscheuer hat bereits begonnen. Der Abend mit Franz Xaver Ott am Mittwoch, 1. Oktober, beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro, Sparkassenkunden erhalten jeweils 2 Euro Rabatt. Ebenfalls um 19 Uhr startet die Lesung mit Reinhold Beckmann am Freitag, 24. Oktober, Einlass ist ebenso um 18.30 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Tickets 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro, auch hier erhalten Sparkassenkunden 2 Euro Rabatt. Vorverkaufsstellen sind die Touristik Information Münsingen, Hauptstraße 13, die Stadtbücherei im Zehntscheuerweg 11 sowie die Büroräume der VHS am Marktplatz 1. Weitere Informationen gibt es unter www.muensingen.de. (cofi)

Die Gemüter erheitern werden auch die Texte, die Franz Xaver Ott in der zweiten Hälfte des Abends vorträgt: Es sind überwiegend humoristische Gedichte und Erzählungen aus dem schwäbischen Raum. Ein Heimspiel für Ott, der 1962 in Hayingen geboren wurde und dort aufgewachsen ist, in Zwiefalten und Bad Urach zur Schule ging. Musikalisch begleitet wird der Abend von Rudi Braun an der Gitarre.

Reinhold Beckmann ist am 24. Oktober zu Gast in der Zehntscheuer. Im Gepäck hat er sein Buch »Aenne und ihre Brüder«. Foto: Steven Haberland Reinhold Beckmann ist am 24. Oktober zu Gast in der Zehntscheuer. Im Gepäck hat er sein Buch »Aenne und ihre Brüder«. Foto: Steven Haberland

Etwas mehr als drei Wochen später, am Freitag, 24. Oktober, wird in der Zehntscheuer ein Fernsehmoderator, Fußballkommentator, Journalist, Autor und Musiker begrüßt, der vielen Menschen ein Begriff sein dürfte: Reinhold Beckmann. »Ich hoffe, dass auch viele Sportbegeisterte kommen und sich auf Literatur einlassen«, sagt Debora Janine Rehm, Fachbereichs- und Münsinger Geschäftsstellenleiterin der Biosphärenvolkshochschule Bad Urach-Münsingen. Beckmann hat sein Buch »Aenne und ihre Brüder« im Gepäck, eine »berührende Geschichte« über das Leben seiner Mutter.

»Sein Spiegel-Bestseller über das Leben seiner Mutter Aenne ist ein Mahnmal gegen das Vergessen, gerade jetzt, da der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt ist - und zugleich ein Werk voller Liebe und Zuversicht«, heißt es im Pressetext. Aenne hat früh ihre Eltern verloren, ihre vier Brüder kamen nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. »Und doch war es ein gelungenes Leben. Anders als viele ihrer Generation hat sie über ihre Trauer und Ängste nie geschwiegen. Aennes Brüder und Eltern blieben immer gegenwärtig, in Gesprächen, Fotos, Gedenktagen und Erinnerungen. Ihr Leben lang hat das Schicksal ihrer Brüder Aenne nicht losgelassen – und es hat auch das Leben von Reinhold Beckmann geprägt: Gegen Krieg und Gewalt Haltung zu zeigen, war beiden selbstverständlich.«

Ein bewegendes Buch über die Geschichte seiner Mutter: Reinhold Beckmanns »Aenne und ihre Brüder«. Foto: PR Ein bewegendes Buch über die Geschichte seiner Mutter: Reinhold Beckmanns »Aenne und ihre Brüder«. Foto: PR

Yannik Krebs, Debora Janine Rehm und Ulla Krämer sind sicher, dass diese Lesung ankommen wird. Reinhold Beckmanns Buch werde in der Bücherei gut ausgeliehen. »Wir wollen den Bürgern ein hochwertiges Literaturprogramm bieten«, sagt Krebs. Man dürfe gespannt sein, was Beckmann nicht als Journalist, Fernseh- und Sportfachmann präsentiert, sondern als Autor sowie Musiker. Denn auch das wird Teil des Abends sein: Beckmann hat bereits drei Alben veröffentlicht - auf »Haltbar bis Ende« findet sich auch der Song »Vier Brüder« für seine 2019 im Alter von 98 Jahren gestorbene Mutter Aenne - und wird zu Gitarrenbegleitung singen.

An beiden Abenden bewirtet das Partnerschaftskomitee. Freuen dürfen sich Literaturbegeisterte auch schon aufs Frühjahr: Für den 11. März sind Lisa Federle und Boris Palmer eingeladen. (GEA)