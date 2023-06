Hilfsprojekt Steps-for-life des SV Würtingen sucht Läufer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. "Wir müssen einfach noch mehr Läufer motivieren, laufend Kilometer zu sammeln", so das Fazit des Organisationsteams für Steps-for-life des SV Würtingen. Das Orga-Team war eine Woche auf den Philippinen, um sich das Projekt "Kids-Island", das ein "Drop-In-Centers, eine Kinder-Tagesstätte, in Angono Rizal in einem östlichen Bezirk Manilas fördert, selbst anzusehen.

Susanne Nau vom Orga-Team ist vom Projekt überzeugt. Sie hat Kinder gesehen, die barfuß im Müll nach Verwertbaren suchen, Familien, die mit bis zu elf Personen auf zehn Quadratmetern leben. Das Drop-in-Center mit Sozialarbeiterin und Team hilft von der Beschaffung der Geburtsurkunde bis zum Lesen lernen. Ein geeignetes Haus in allernächster Nähe wurde bereits gefunden.

Deshalb haben sich die Organisatoren entschlossen, die Anmeldefrist für den Spendenlauf bis Sonntag, 11. Juni, zu verlängern. Für jeden vom 16. bis 24. Juni gelaufenen Kilometer spenden Sponsoren 1,50 Euro. Gelaufen wird auf ausgewiesenen Strecken, alleine oder in Gruppen, die Kilometer werden über Tracking-Boxen gezählt. Am Sonntag, 25. Juni, beginnt der Event Day um 9 Uhr mit der Wake-up-Andacht. Anmeldung im Internet. (eg)

www.sv-wuertingen.de/steps-for-life

www.kids-island.com/