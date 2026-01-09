Hidden Champion: Maultaschenteig aus Gächingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. Weil der Mönch Jakob ein geschenktes Stück Fleisch, dessen Verzehr in der Fastenzeit strikt verboten war, nicht verderben lassen wollte, soll er es gehackt und mit Kräutern in Teigtaschen versteckt haben. Auch wenn Historiker ihre Zweifel daran haben, dass es sich wirklich zugetragen hat: Die Geschichte, die im Kloster Maulbronn spielt, ist eine schöne Legende. Und sie hat eine Tradition begründet, die sich bei Familie Stoß in Gächingen alle Jahre wieder bemerkbar macht: »An Ostern ist es der Wahnsinn - dann wollen alle Herrgottsbscheißerla machen«, erzählt Sabrina Fetzer. Sie hat, gemeinsam mit ihrer Schwester Nicole Stoß, die Führung der kleinen Firma HS Teigwarenherstellung von ihren Eltern übernommen.

Hier, im kleinen Industriegebiet am Rande des Albdorfs Gächingen, werden zwar keine Herrgottsbscheißerla gemacht. Dafür aber etwas, ohne das es die Mogelpackungen für Fleischfans nicht gäbe: die Teigfladen, die die sündige Füllung verhüllen. Es ist eine dieser kleinen, schwäbischen Erfolgsgeschichten, die Helmut Stoß zu erzählen hat. Gelernt und gearbeitet hat er im Bäckerhandwerk - immer, auch als er die kleine Teigwarenmanufaktur schon gegründet hatte. Das Nudelgeschäft lief nebenher. Auch bei den Töchtern ist das so, beide haben Familie, beide arbeiten noch in anderen Berufen. Sabrina Fetzer ist Optikermeisterin, Nicole Stoß ist Buchhalterin und arbeitet in der Verwaltung eines Seniorenheims. In der Familien-Manufaktur packen sie mit an, wo sie gerade gebraucht werden - im Büro, in der Produktion oder im Laden.

Helmut Stoß hat vor 30 Jahren begonnen, Nudeln herzustellen. Die Maschine, mit der er den Teig walzt, ist älter als er selbst. Foto: Marion Schrade Helmut Stoß hat vor 30 Jahren begonnen, Nudeln herzustellen. Die Maschine, mit der er den Teig walzt, ist älter als er selbst. Foto: Marion Schrade

Dazu gekommen ist Stoß per Zufall. So wie der Metzger Brötchen für seine Leberkäswecken braucht, braucht er Nudelteig für seine Maultaschen. Ein Reutlinger Metzger klagte Helmut Stoß sein Leid: Er kriege einfach keinen gescheiten Maultaschenteig, ob Stoß nicht mal ... Stoß konnte. Er experimentierte und überzeugte mit seiner Rezeptur auf ganzer Linie - und produzierte fortan Nudelteig am Feierabend. 30, 40 Kilo pro Woche, anfangs im Keller, später im eigenen Firmengebäude. Heute werden in Gächingen wöchentlich 700 bis 800 Kilo Maultaschenteig gemacht.

Nahezu alle Metzger im Kreis Reutlingen sind Kunden

Auf seiner Kundenliste steht heute nicht mehr nur der eine Metzger, der ihn um Hilfe bat. Die meisten, die von Berufs wegen Fleisch vorm Herrgott verbergen, tun das mit Nudelteig aus Gächingen: HS beliefert so gut wie alle Metzger im Kreis Reutlingen und inzwischen auch etliche in Nachbarlandkreisen. »Die stehen alle im Heiligen Buch«, erzählen die Töchter Sabrina und Nicole lachend. Das »Heilige Buch« ist ein dickes Heft, in das alles von Hand notiert wird - Aufträge, Mengen und wer wann mit wem schafft. »Die meisten Metzger bestellen per Fax oder Telefon«, erzählt Nicole Stoß, an den PC, um E-Mails zu checken muss sie eher selten. Digitalisiert oder automatisiert wird hier wenig, geschafft wird von Hand und mit traditionellen, einfachen Gerätschaften.

In der Nudelmanufaktur ist alles Handarbeit. Hier wird der Maultaschenteig gerollt und aromaverpackt. Foto: Marion Schrade In der Nudelmanufaktur ist alles Handarbeit. Hier wird der Maultaschenteig gerollt und aromaverpackt. Foto: Marion Schrade

Der Teig wird in einer Maschine geknetet, wie sie auch in Bäckereien steht. Im Teigbandformer wird er zum ersten Mal gewalzt, die Feinarbeit macht der Chef selbst. Vier, fünf Mal zieht er die Teigfladen durch die Maschine. »Die ist zwei Jahre älter als ich«, verrät er. Auf dem Typenschild steht Baujahr 1954. Stoß will weitermachen, »bis ich 80 bin - und danach halbtags«, scherzt er. Wann der Maultaschenteig die richtige Stärke hat, hat er im Gefühl. In 1,60 Meter langen Bahnen wird er auf Transportblechen ausgeliefert, ein Standardmaß, das sich über die Jahre etabliert hat. »So passt es ins Auto rein, so haben wir angefangen und so bleibt es.« Die Metzger sind es so gewohnt, für sie ist das Wichtigste, dass der Teig nicht bröselt, sondern sich schön elastisch formen lässt und nicht reißt, verrät Stoß. Wie er den Teig so hinbekommt, ist selbstverständlich ein Familiengeheimnis.

Teig bleibt länger frisch

Morgens wird der Teig gemacht, mittags ausgeliefert, »am nächsten Tag macht der Metzger Maultaschen draus«, sagt Stoß. Fünf Tage ist der frische Teig haltbar, aromaverpackt für den Hausgebrauch hält er sich etwa fünf Wochen, kaufen kann man ihn im kleinen Laden, der zur Firma gehört. Geöffnet ist dienstags und donnerstags am Nachmittag und am Samstagmorgen. Es muss übrigens nicht die klassische Maultasche sein: Auch für Lasagne oder Ravioli lässt sich der Teig gut verwenden.

Freitags wird kein Maultaschenteig gemacht - Freitag ist Nudeltag. Der Teig für Suppennudeln, Spaghetti und Co. wird durch Matrizen getrieben und so in Form gebracht, auf großen Blechen dürfen sie etwa eine Woche lang an der Luft trocknen, bevor sie abgepackt werden. Auch das ist Handarbeit, wie alles im Familienbetrieb, in dem 14 Mitarbeiter beschäftigt sind. Viele von ihnen sind Teilzeitkräfte oder Jobber, so wie die Schülerinnen, die sich bei HS etwas dazu verdienen: Ihr Job ist es, die Eier aufzuschlagen. Davon werden eine ganze Menge gebraucht. Rund 1.500 bestellt Familie Stoß pro Woche bei zwei Hühnerhöfen in der Region. Die Kräuter für die Kräuterspätzle kommen aus Münsingen.

Helmut Stoß tüftelt gerne mit Rezepturen. Manche werden wieder verworfen, wie beispielsweise ein mit Roter Bete gefärbter Maultaschenteig. Das hat einfach nicht funktioniert, »die Farbe verliert sich beim Kochen leider.« Die Veggie-Maultaschen - auch die gibt's inzwischen beim Metzger - sind und bleiben also grün, Spinat hat sich als natürlicher Farbstoff bewährt. Stolz ist Stoß auch auf seine Schupfnudeln, nicht frisch aus dem Kühlregal, sondern getrocknet in der Tüte. Dafür hat er nicht nur ein eigenes Rezept - »mit zehn Prozent Kartoffeln im Teig« - entwickelt, sondern auch die Maschine, die die Bubenspitzle formt. Eine Idee, die mindestens so clever ist wie die von Mönch Jakob, der das Fleisch vorm lieben Gott verstecken musste. (GEA)