Hayinger Koch Daniel Tress übernimmt Kult-Restaurant in Darmstadt

DARMSTADT/HAYINGEN. Sechs Jahre ist es jetzt her, dass der Alnatura-Konzern beim Schweizer Bio-Pionier Rolf Hiltl anklopfte und wissen wollte, ob er das Betriebsrestaurant mit 160 Plätzen in Darmstadt betreiben könne. Das Team um Hiltl sagte zu. Das war die Geburtsstunde des Restaurants Tibits. Der Name ist abgeleitet vom Englischen »tidbits«: Kleine Leckerbissen also für frisches und gesundes Essen.

Doch jetzt endet die Ära Hiltl in Darmstadt und Alnatura wurde dieses Mal auf der Schwäbischen Alb vorstellig. Genauer gesagt in Hayingen bei den Tress-Brüdern, die sich längst ebenfalls einen Namen gemacht haben mit regionaler Bio-Küche. »Wir mussten nicht sehr lange überlegen, ob wir die Nachfolge bei Alnatura antreten wollten«, sagte Daniel Tress im Gespräch mit der Allgemeinen Hotel- und Gaststätten-Zeitung (ahgz). Er wird das neue Restaurant in Darmstadt leiten. Tress betont: »Wir stehen seit 1950 für Bio-Genuss.« Außerdem habe die Mutter schon in den 1980er-Jahren die vegetarische Vollwertküche eingeführt. Dazu kommt: Die veganen Bio-Fertiggerichte der Tress-Brüder werden bereits in Alnatura-Märkten verkauft.

Speisen werden von Restaurant-Mitarbeitern abgewogen

Das Prinzip des SB-Restaurants auf dem Konzerngelände in Darmstadt bleibt wie gehabt: Die Mitarbeiter wiegen ihre Speisen auf einem Teller. Die biologisch-vegetarischen Gerichte werden dann zu Einheitspreis von 3,50 Euro pro 100 Gramm angeboten. Auch externe Gäste sollen weiterhin empfangen werden.

Am 21. Juli geht es unter der neuen Führung von Daniel Tress zunächst mit einem »Soft-Opening« los. Zuerst wird nur über Mittag für die Belegschaft geöffnet sein. Laut ahgz haben die Tress-Brüder einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben und wollen die Öffnungszeiten nach und nach erweitern.

Damit nicht genug: Auch in der Region Neckar-Alb stehen die Zeichen auf Expansionskurs. In drei Mensen von weiterführenden Tübinger Schulen sowie in 18 Grundschulen steht mittags bald ebenfalls Bio-Essen von den Tress-Brüdern auf dem Tisch. (GEA)