Hühner als Teil der Schulgemeinschaft in Trochtelfingen

Unterricht zum Anfassen: Ganz stolz halten die Schüler der Werdenbergschule frische Eier in der Hand und ihre Hühner auf dem Arm. Mit Lehrer Felix Müller (hinten links) bauten sie gemeinsam den Hühnerstall und das Gehege und kümmern sich auch weiterhin um die Tiere.

TROCHTELFINGEN. Die gackernden Hühner auf dem Gelände der Werdenbergschule in Trochtelfingen sind nicht ausgebüxt und haben sich auch nicht verlaufen. Sie sind vielmehr Teil eines Schulprojektes. Seit dem Frühjahr dieses Jahres gehören die gefiederten Zweibeiner zur Schulgemeinschaft, so wie Lehrer und Schüler auch. Das ungewöhnliche Projekt kam bei der Jugendstiftung der Kreissparkasse Reutlingen gut an, weshalb es mit 1.600 Euro bezuschusst wird. Die Jugendstiftung der Kreissparkasse Reutlingen fördert jährlich Projekte aus der Region, die sich für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einsetzen.

Beim Wandern in Hayingen kam Lehrer Felix Müller die Idee für das Projekt »Hühner2go«. »Ich habe Hühner gesehen und die sind mir dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen«, erzählt der Deutsch- und Geografielehrer, der auch die Ackerbau-AG leitet. Einmal pro Woche treffen sich die Schüler klassenübergreifend in Arbeitsgruppen. In der Arbeitsgemeinschaft ging es bisher vor allem um Lebensmittel, wie zum Beispiel Gemüse, und um nachhaltige Landwirtschaft. Warum dann nicht auch was mit Hühnern und Eiern machen? Das Lehrerkollegium und die Schulleitung um Andree Fees unterstützte die Idee sofort. In der Ackerbau-AG, die mittlerweile (G)acker-AG heißt, musste zuerst ein Stall für die Hühner gebaut werden. Jede Woche trafen sich die Schüler mit ihrem Lehrer, um mit Holz zu werkeln. Auch am Außengehege arbeiteten die Schüler mit, sodass nach gut einem halben Schuljahr alles stand. Während einer Projektwoche erhielt der Stall noch einen passenden Anstrich. Viele gemalte Hühner sind nun von Außen auf dem Stall zu sehen.

Verantwortung lernen

Im Frühjahr kamen dann sieben Hühner dazu, die schon fest im Schulalltag integriert sind. Denn sie müssen schließlich von den Schülern betreut werden. »Jeden Tag sind fünf Schüler für die Hühner zuständig. Sie holen bei mir den Schlüssel ab und füllen Futter und Wasser auf«, beschreibt Felix Müller das tägliche Arbeitspensum. Wenn alles aufgefüllt ist, bleibt noch ein wenig Zeit für Streicheleinheiten. Die gesammelten Eier bringen die Schüler ins Lehrerzimmer, wo die frischen Lebensmittel dankbar entgegengenommen werden - bis jetzt gehen alle Eier an die Lehrer. Das Projekt kommt nicht nur bei den Schülern gut an. Abends oder am Wochenende bleiben immer wieder Spaziergänger vor dem Stall stehen und schauen sich die Hühner an, erzählen Felix Müller und Andree Fees aus eigener Erfahrung. »Wir wollen den Schülern Pflichtbewusstsein und einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln und Tieren beibringen«, betont Lehrer Müller.

Die Schüler haben das Projekt schon gut angenommen und viel gelernt. Wenn sie bei den Hühnern sind, nähern sie sich ganz langsam den Tieren, um sie auf den Arm zu nehmen. »Man merkt, dass Teamarbeit richtig wichtig ist und man ruhig sein muss, wenn man in den Hühnerstall gehen will«, erzählt Mike Peters aus der fünften Klasse. Den Schülern Jannes Wallisch, Elias Grunewald und Janik Kleine-Boes macht besonders die Arbeit in der Natur und mit den Tieren Spaß, erzählen sie im Hühnerstall dem GEA. Der Umgang mit Holz und hautnah Landwirtschaft zu erleben, gefällt Lukas Neumann aus der fünften Klasse gut.

Angst überwinden

Die zweibeinigen Tiere können manchmal auch ganz schön wild sein, da müssen sich die Schüler erstmal trauen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ein wenig Angst hatte zu Beginn auch Max Schwab. »Ich habe davor noch nie ein Huhn angefasst«, erzählt der Fünftklässler. Mittlerweile geht er selbstbewusst und ohne Angst in den Stall zu den Hühnern. Es geht natürlich auch immer um Spaß, trotzdem müssen die Tiere respektvoll behandelt werden, erzählt Julian Kanz aus der fünften Klasse.

»Die Schüler müssen an einem Projekt dranbleiben und immer nach vorne schauen«, meint Schulleiter Fees. Dass die Schüler Verantwortung, Engagement und das Miteinander lernen, macht das Projekt für ihn so besonders. Mit der Fördersumme der Jugendstiftung der Kreissparkasse will die AG neue Hochbeete aus Holz bauen. Die sollen dann in das Gehege kommen und einen weiteren Ort schaffen, an dem Unterricht zum Anfassen möglich wird. (GEA)