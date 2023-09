Google stresst St. Johann mit absurden Navi-Vorschlägen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Die Gemeinde St. Johann hat ein massives Problem mit dem – eigentlich verbotenen – Pkw-Verkehr in Richtung Rutschenfelsen und Rohrauer Hütte. Der Grund dafür sind »absurde Navi-Routenvorschläge«, wie Bürgermeister Florian Bauer erklärt. Der Selbsttest am Smartphone macht schnell klar, was hier falsch läuft: Wenn man in Würtingen steht und Google nach dem Weg zum Uracher Wasserfall fragt – mit dem Auto, wohlgemerkt – bekommt man eine Strecke angezeigt, die Ortskundigen die Haare zu Berge stehen lässt.

Google schlägt vor, über den Gestütshof zum Fohlenhof und weiter über die Schotterwege an der Traufkante entlang zu fahren – so weit es eben geht, nur die letzten Meter müsse man dann zu Fuß gehen, meint Google. Dass man das in St. Johann anders sieht, hat die Rathaus-Mannschaft dem Internet-Giganten zwar schon mitgeteilt, bisher allerdings ohne große Resonanz oder gar Konsequenzen. Letztere muss die Gemeinde vorerst selbst ziehen und sich selber helfen: Bei der Verkehrsschau habe man besprochen, so Bauer, dass es zunächst eine bessere Beschilderung und verschärfte Kontrollen geben soll, um das Problem in den Griff zu bekommen. (ma)