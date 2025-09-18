Gomadingens Verwaltung wird digitaler und geht in die Cloud

Kämmerin Silke Hirsch will in Zukunft, nach der Umstellung auf eine Cloud-Lösung, nicht mehr so viele Akten auf ihrem Schreibtisch liegen haben.

GOMADINGEN. Die Digitalisierung im Gomadinger Rathaus schreitet weiter voran. Nachdem das Dokumentenmanagementsystem Regisafe eingeführt wurde und derzeit die Umstellung auf die elektronische Akte (E-Akte) läuft, werden »weitere Komponenten in der EDV«, so Kämmerin Silke Hirsch, modernisiert. Die Verwaltung arbeitet, wie alle Kommunen im Landkreis Reutlingen, eng mit dem Rechenzentrum »komm.one« zusammen.

Durch den jetzt beschlossenen Wechsel auf die Cloud-Lösung werden die für die Arbeitsplätze benötigte Hard- und Software aus dem Rathaus ins Rechenzentrum verlagert. »Wir verzichten so auf die komplette IT-Arbeitsplatzinfrastruktur«, erklärte Hirsch im Gemeinderat. Die Verwaltung benötigt keinen Server mehr und die Datensicherung im Haus entfällt.

In Zukunft werden auch die Kindergärten, der Bauhof und die Kläranlage ans interne Netz angebunden. Die Cloud-Lösung kommt zudem der Arbeit innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Gomadingen-Mehrstetten-Münsingen zugute.

Schon bald archiviert die Gemeindeverwaltung alle Schriftstücke und Informationen zu jedem Vorgang zentral und macht sie den Verantwortlichen zugänglich. Dadurch, dass zeit- und ortsunabhängig sowie ämterübergreifend auf alle Dokumente zugegriffen werden kann, werden Verwaltungsprozesse beschleunigt. »So kann man im Homeoffice von jedem Ort der Welt aus auf die Akten zugreifen«, ergänzte Bürgermeister Klemens Betz.

In der Nachbargemeinde Hohenstein, die seit einem Jahr mit der Cloud arbeitet, sei man begeistert, weiß Betz aus Erzählungen. »Mein Kollege Baier hat einen aufgeräumten Schreibtisch, da liegen keine Akten mehr herum.«

Rechnungen elektronisch

Die Umstellung der EDV auf das neue System kostet einmalig rund 12.000 Euro, die monatlichen Kosten belaufen sie auf knapp 2.000 Euro. Im Gegenzug muss die Verwaltung nicht mehr alle vier bis fünf Jahre neue Server, Lizenzen und PCs kaufen. Zudem werden Raum-, Energie- und Versicherungskosten eingespart.

Zudem hat der Gemeinderat beschlossen, die Verwaltung mit einem vollständig elektronischen Rechnungsworkflow auszustatten. So geht Gomadingen einen weiteren wichtigen Schritt zur Digitalisierung der Arbeitsprozesse. »Rechnungen werden in Zukunft digital bearbeitet«, erklärte Kämmerin Hirsch. Bislang landen die Rechnungen in Papierform auf dem Schreibtisch der Mitarbeitenden. Nach der Prüfung folgen viele weitere manuelle Schritte.

Der Rechnungsworkflow, der kommendes Jahr eingeführt wird, funktioniert vollständig elektronisch. Ausdrucken, stempeln, kopieren und abheften ist dann nicht mehr nötig. Durch den Wegfall der Postwege können Rechnungen zudem schneller bearbeitet und ausgezahlt werden. Für die Umstellung werden einmalig rund 21.000 Euro in Rechnung gestellt. Die laufenden Kosten pro Jahr wurden mit knapp 7.000 Euro veranschlagt. (lejo)